«Грэмми-2017»: самые сексуальные платья звезд

По количеству провальных аутфитов музыкальные премии, как правило, дадут фору любой фестивальной красной дорожке. Однако и тут бывают исключения: так, на прошедшей в полночь церемонии «Грэмми» некоторым звездам удалось не просто заявить о себе без эпатажа, но даже найти такой баланс между сексуальностью и элегантностью, что превзойти хедлайнеров премии. В этом году берем пример с Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и Хайди Клум - эти девушки выбрали для своего выхода довольно откровенные наряды, но выглядели при этом невероятно сексуально.