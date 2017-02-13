Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 февраля 2017

«Грэмми-2017»: самые сексуальные платья звезд

Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и другие знаменитости в откровенных нарядах

По количеству провальных аутфитов музыкальные премии, как правило, дадут фору любой фестивальной красной дорожке. Однако и тут бывают исключения: так, на прошедшей в полночь церемонии «Грэмми» некоторым звездам удалось не просто заявить о себе без эпатажа, но даже найти такой баланс между сексуальностью и элегантностью, что превзойти хедлайнеров премии. В этом году берем пример с Дженнифер Лопес, Николь Шерзингер и Хайди Клум - эти девушки выбрали для своего выхода довольно откровенные наряды, но выглядели при этом невероятно сексуально.

Дженнифер Лопес в Ralph&Russo

Дженнифер Лопес в Ralph&Russo

Хайди Клум в Philipp Plein

Хайди Клум в Philipp Plein

Крисси Тейген в Zuhair Murad

Крисси Тейген в Zuhair Murad

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер в Michael Costello

Деми Ловато в Julien Macdonald

Деми Ловато в Julien Macdonald

Марен Моррис в Michael Costello

Марен Моррис в Michael Costello

Соланж Ноулз в Gucci

Соланж Ноулз в Gucci

Рианна в Armani Prive

Рианна в Armani Prive

ФОТОGetty Images

Материалы по темам

Легендарные образы звезд на красной дорожке «Грэмми»Образ Дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen на премии BAFTA-2017Образ дня: Бейонсе на премии «Грэмми-2017»

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

Звездный стильРената Литвинова опубликовала фото без макияжа
НовостиБритни Спирс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
НовостиДжастин Теру поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения
НовостиФото дня: Бейонсе с мамой и дочерью на сцене «Грэмми»

ELLE рекомендует

ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Лучшее на Elle

ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

«Грэмми-2017»: самые обсуждаемые наряды церемонии

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.