«Грэмми-2017»: самые обсуждаемые наряды церемонии

В полночь в лос-анджелесском Стэйплс-центре чествовали самых выдающихся деятелей шоу-бизнеса. Однако церемония вручения наград «Грэмми» - не только главное событие музыкальной индустрии, но и площадка для самых отчаянных модных экспериментов, поэтому red carpet образы гостей обсуждаются едва ли не больше, чем сама церемония и ее победители. Дресс-код премии, как известно, менее формальный, чем на вручении наград в области кино, поэтому звезды на красной дорожке дают полный простор своему воображению. Одним удается заявить о себе в хорошей манере, не шокируя публику чересчур пикантными разрезами, другие в стремлении выделиться увлекаются больше положенного. ELLE традиционно представляет на ваш суд главные модные провалы гостей «Грэмми» на красной дорожке.