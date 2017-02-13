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«Грэмми-2017» 59-я церемония вручения наград
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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 февраля 2017

«Грэмми-2017»: самые обсуждаемые наряды церемонии

В обзоре ELLE - самые сомнительные образы звезд музыкальной премии

В полночь в лос-анджелесском Стэйплс-центре чествовали самых выдающихся деятелей шоу-бизнеса. Однако церемония вручения наград «Грэмми» - не только главное событие музыкальной индустрии, но и площадка для самых отчаянных модных экспериментов, поэтому red carpet образы гостей обсуждаются едва ли не больше, чем сама церемония и ее победители. Дресс-код премии, как известно, менее формальный, чем на вручении наград в области кино, поэтому звезды на красной дорожке дают полный простор своему воображению. Одним удается заявить о себе в хорошей манере, не шокируя публику чересчур пикантными разрезами, другие в стремлении выделиться увлекаются больше положенного. ELLE традиционно представляет на ваш суд главные модные провалы гостей «Грэмми» на красной дорожке.

Кэти Перри в Tom Ford

Кэти Перри в Tom Ford

Леди Гага

Леди Гага

Тараджи Хенсон

Тараджи Хенсон в Marc Jacobs

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн

Паулина Рубио

Паулина Рубио

Леа Мишель

Леа Мишель

Сантиголд

Сантиголд

Джой Вилла

Джой Вилла

Girl Crush

Girl Crush

Жаклин Ван Бирк

Жаклин Ван Бирк

ФОТОGetty Images

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Легендарные образы звезд на красной дорожке «Грэмми»

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