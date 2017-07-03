Гости на показе Dior Haute Couture в Париже

Новая коллекция Марии Грации Кьюри для Dior – метафоричное путешествие по стопам Кристиана Диора и его любимым местам на планете. Гости показа, прибывшие к Собору Дома инвалидов, оказались в декорациях сочных джунглей и африканских прерий, населенных инсталляциями в форме животных. Первый ряд в экзотическом лабиринте заняли Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Натали Портман, Ева Герцигова и другие музы и поклонницы модного Дома.