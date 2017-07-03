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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 июля 2017

    Гости на показе Dior Haute Couture в Париже

    Дженнифер Лоуренс, Наталья Водянова, Кирстен Данст и другие знаменитости в первом ряду шоу

    Новая коллекция Марии Грации Кьюри для Dior – метафоричное путешествие по стопам Кристиана Диора и его любимым местам на планете. Гости показа, прибывшие к Собору Дома инвалидов, оказались в декорациях сочных джунглей и африканских прерий, населенных инсталляциями в форме животных. Первый ряд в экзотическом лабиринте заняли Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Натали Портман, Ева Герцигова и другие музы и поклонницы модного Дома.

    Дженнифер Лоуренс

    Дженнифер Лоуренс

    Наталья Водянова

    Наталья Водянова

    Натали Портман

    Натали Портман

    Елена Перминова

    Елена Перминова

    Кирстен Данст

    Кирстен Данст

    Ева Герцигова

    Ева Герцигова

    Ева Герцигова

    Ева Герцигова

    Элизабет Олсен

    Элизабет Олсен

    Бьянка Брандолини

    Бьянка Брандолини

    Селин Дион

    Селин Дион

    Бьянка Джаггер

    Бьянка Джаггер

    Винни Харлоу

    Винни Харлоу

    Роберт Паттинсон

    Роберт Паттинсон

    Карли Клосс

    Карли Клосс

    Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

    Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

    Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

    Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл

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