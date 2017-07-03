Гости на показе Dior Haute Couture в Париже

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Дженнифер Лоуренс, Наталья Водянова, Кирстен Данст и другие знаменитости в первом ряду шоу
Новая коллекция Марии Грации Кьюри для Dior – метафоричное путешествие по стопам Кристиана Диора и его любимым местам на планете. Гости показа, прибывшие к Собору Дома инвалидов, оказались в декорациях сочных джунглей и африканских прерий, населенных инсталляциями в форме животных. Первый ряд в экзотическом лабиринте заняли Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Натали Портман, Ева Герцигова и другие музы и поклонницы модного Дома.
Дженнифер Лоуренс
Наталья Водянова
Натали Портман
Елена Перминова
Кирстен Данст
Ева Герцигова
Ева Герцигова
Элизабет Олсен
Бьянка Брандолини
Селин Дион
Бьянка Джаггер
Винни Харлоу
Роберт Паттинсон
Карли Клосс
Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл
Оливия Палермо и Йоханнес Хьюбл