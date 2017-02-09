Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

1. Том – приверженец классики. Никаких шипов, блесток или сумасшедших принтов на его одежде и обуви вы никогда не увидите. Декоративные элементы в его образах практически полностью отсутствуют. 2. Консервативность в выборе одежды компенсируется тем, что любая вещь должна идеально сидеть. Том с его высоким ростом под два метра и худой фигурой – частый клиент портных, которые ушивают костюмы специально под актера.



3. Максимальная вольность в образах Тома Хиддлстона – сочетание костюма в полоску с рубашкой в клетку. Но это только по особым случаям! 4. Лучшие цвета для мужского гардероба – синий (все его оттенки), серый, черный, коричневый и, если очень хочется, темно-вишневый.

5. Брючины должны касаться обуви, но ни в коем случае не складываться в «гармошку». 6. Даже самые серьезные люди имеют право позволить себе веселые носки – считает Том Хиддлстон. Например, в горошек.

7. По мнению актера, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам с историей, таким, как Burberry, Etro, Christian Louboutin, Ralph Lauren, Dior Homme, Paul Smith, Alexander McQueen. 8. Уроки стиля лучше всего брать у мастеров своего дела: стилистом Тома Хиддлстона является тот же человек, что следит за гардеробами Бена Аффлека и Райана Рейнолдса