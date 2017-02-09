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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

Том Хиддлстон – образцовый джентльмен. Всегда безупречен в манерах, безукоризненно вежлив и обходителен. А главное, идеально одет. ELLE раскрывает секреты звездного образа актера, по которому сходит с ума весь мир

1. Том – приверженец классики. Никаких шипов, блесток или сумасшедших принтов на его одежде и обуви вы никогда не увидите. Декоративные элементы в его образах практически полностью отсутствуют.

2. Консервативность в выборе одежды компенсируется тем, что любая вещь должна идеально сидеть. Том с его высоким ростом под два метра и худой фигурой – частый клиент портных, которые ушивают костюмы специально под актера.


Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

3. Максимальная вольность в образах Тома Хиддлстона – сочетание костюма в полоску с рубашкой в клетку. Но это только по особым случаям!

4. Лучшие цвета для мужского гардероба – синий (все его оттенки), серый, черный, коричневый и, если очень хочется, темно-вишневый.

Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

5. Брючины должны касаться обуви, но ни в коем случае не складываться в «гармошку».

6. Даже самые серьезные люди имеют право позволить себе веселые носки – считает Том Хиддлстон. Например, в горошек.

Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

7. По мнению актера, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам с историей, таким, как Burberry, Etro, Christian Louboutin, Ralph Lauren, Dior Homme, Paul Smith, Alexander McQueen.

8. Уроки стиля лучше всего брать у мастеров своего дела: стилистом Тома Хиддлстона является тот же человек, что следит за гардеробами Бена Аффлека и Райана Рейнолдса

Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

9. Стоит помнить, что хорошие манеры и вкус – далеко не все: нужно быть по-настоящему добрым и отзывчивым человеком. Совсем как Том, который занимается благотворительностью и учавствует в акциях UNICEF.

10. Ну и, наконец, чтобы быть джентльменом, нужно уметь ценить женщин. «Столько песен, в которых нет уважения к женщинам. Нельзя относиться к женщине, которую любишь, как к куску мяса. К своей любимой нужно относиться, как к принцессе. Петь ей те песни о любви, в которых есть настоящий смысл. Возможно, я старомоден, но уважение к женщине, которую ты любишь, должно быть приоритетом» – говорит Том Хиддлстон, с которым мы абсолютно согласны.

Главное, чтобы костюмчик сидел: все о стиле Тома Хиддлстона

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