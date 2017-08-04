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    04 августа 2017

    Фото дня: 50-летняя Холли Берри в сексуальном мини в Нью-Йорке

    Два роскошных выхода голливудской актрисы

    Кто, глядя на Холли Берри, рискнет предположить, что ей вот-вот исполнится 51 год? Красавица-актриса после расставания со вторым мужем Оливье Мартинесом словно переживает вторую молодость. Очередное тому подтверждение — два ярких выхода Холли в Нью-Йорке. Сейчас звезда занята промо своего нового фильма «Похищение» — за один день она сменила два ярких и сексуальных образа, в каждом основной акцент был сделан на роскошные ноги Берри.

    Фото дня: 50-летняя Холли Берри в сексуальном мини в Нью-Йорке
    Фото дня: 50-летняя Холли Берри в сексуальном мини в Нью-Йорке

    Первый образ — короткое платье-рубашка асимметричного кроя с чуть спущенными плечами и широким поясом на талии. Сдержанную цветовую палитру наряда интересно обыграли ярко-оранжевые босоножки с серебристо-черным узором, придав всему образу еще больше сексуальности.

    Второй образ звезды модные критики встретили с меньшим энтузиазмом: серое платье-туника с рваным подолом и анималистичным принтом. В фасоне этого наряда многие нашли немало сходства с коллекциями Канье Уэста, а в расцветке — со шкурой слона. Дополнением к платью послужили стильные черные босоножки на ремешках, а также крупные серьги-кольца. Для обоих выходов Холли оставила волосы собранными в строгий пучок на макушке.

    Фото дня: 50-летняя Холли Берри в сексуальном мини в Нью-Йорке
    Фото дня: 50-летняя Холли Берри в сексуальном мини в Нью-ЙоркеФОТОGetty Images/Splash News

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