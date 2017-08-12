Эволюция стиля Кары Делевинь

Брови — то, что сделало Кару Делевинь популярной. Именно благодаря им на модель обратил внимание Карл Лагерфельд, а в 2014 году — на пике популярности модели — бьюти-рынок Великобритании заработал около семи миллионов евро. Сама же топ-модель неоднократно признавалась, что ее секрет не в средствах, а в ненависти к пинцету.

Еще один стереотип, который удалось поломать Делевинь, — это маленький рост: несмотря на свои немодельные 173 сантиметра, в повседневности она почти не носит каблуки. Кроме того, вопреки своему статусу музы Chanel и съемкам для рекламных кампаний Armani Exchange, Marc Jacobs и YSL Beauty, ее любимой одеждой остаются самые простые вещи: бомберы, футболки, шапки-бинни и скинни-джинсы.

В этом году Делевинь ищет себя в других ракурсах — например, стрижется налысо и вместо безразмерных толстовок все чаще выбирает женственные наряды. Также модель экспериментирует в других сферах: в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» девушка сыграла главную роль, затем выпустила первую песню в сотрудничестве с Фарреллом Уияльмсом, сняла клип, а также анонсировала дебютную книгу «Mirror Mirror». При этом Делевинь удается оставаться самой востребованной моделью Великобритании.