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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    12 августа 2017

    Эволюция стиля Кары Делевинь

    Как менялся образ самой востребованной модели Британии

    Брови — то, что сделало Кару Делевинь популярной. Именно благодаря им на модель обратил внимание Карл Лагерфельд, а в 2014 году — на пике популярности модели — бьюти-рынок Великобритании заработал около семи миллионов евро. Сама же топ-модель неоднократно признавалась, что ее секрет не в средствах, а в ненависти к пинцету.

    Еще один стереотип, который удалось поломать Делевинь, — это маленький рост: несмотря на свои немодельные 173 сантиметра, в повседневности она почти не носит каблуки. Кроме того, вопреки своему статусу музы Chanel и съемкам для рекламных кампаний Armani Exchange, Marc Jacobs и YSL Beauty, ее любимой одеждой остаются самые простые вещи: бомберы, футболки, шапки-бинни и скинни-джинсы.

    В этом году Делевинь ищет себя в других ракурсах — например, стрижется налысо и вместо безразмерных толстовок все чаще выбирает женственные наряды. Также модель экспериментирует в других сферах: в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» девушка сыграла главную роль, затем выпустила первую песню в сотрудничестве с Фарреллом Уияльмсом, сняла клип, а также анонсировала дебютную книгу «Mirror Mirror». При этом Делевинь удается оставаться самой востребованной моделью Великобритании.

    Кара Делевинь

    2010 — первый звездный год модели. Ее гардероб состоит из минимума вещей: платьев простого кроя, скинни-джинсов, футболок и ботинок в мужском стиле

    Кара Делевинь

    На светских выходах Делевинь использует все тот же комплект вещей — но вкупе с аксессуарами. 2011 год.

    Кара Делевинь

    Модель заключает первые контракты с Burberry, Chanel, Fendi, Stella McCartney — но из-за плотного графика начинает одеваться еще проще.

    Кара Делевинь

    Скинни-джинсы — важная часть униформы Делевинь

    Кара Делевинь

    Облик супермодели Делевинь принимает только в трех местах: на красной дорожке, на подиуме и на съемочной площадке. 2014 год.

    Кара Делевинь

    Секрет обаяния Кары — в человечности: будучи самой востребованной моделью, девушка кривляется, выкладывает в инстаграм фото со скошенными глазами и носит одежду из масс-маркета

    Кара Делевинь

    Самый обсуждаемый образ Met Gala 2017 принадлежал Каре Делевинь — точнее, ее новой стрижке. Модель побрилась налысо и покрасила голову серебряной краской.

    Кара Делевинь

    На премьеру фэнтези-фильма Люка Бессона, где модель сыграла главную роль, Делевинь приходит под стать сюжету: в футуристичном мини-платье Versace.

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