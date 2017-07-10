Эпоха Хадид: эволюция стиля самых обсуждаемых сестер планеты

«О, Белла», — скандируют поклонники 20-летней модели, столпившись у красной дорожки с включенной фронтальной камерой: это младшая Хадид парит в невесомых босоножках и расшитом бусинами платье Ralph&Russo навстречу фотографам. И пока Белла покоряет Канны, ее старшая сестра Джиджи снимается для новой коллекции Topshop и расписывается на куртках из коллаборации Tommy Hilfiger х Gigi Hadid.

Джиджи, Иоланда и Белла Хадид, 2013 год

Джиджи и Белла Хадид, 2016 год

Можно сколько угодно говорить о легендарных Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, но, кажется, еще никому в мире моды не удавалось сделать из своего имени бренд за такой короткий срок. ELLE вспоминает первые шаги сестер Хадид в модной индустрии и выясняет, почему именно они, а не кто-то другой, создают тренды из всего, до чего дотрагиваются.

Джиджи и Белла Хадид, 2014 год

Джиджи и Белла Хадид, 2016 год

Джиджи

Джиджи Хадид, 2012 год

Джиджи Хадид, 2016 год

Маленькая Джиджи уже в два года позировала для Baby Guess, да только родители решили, что учеба превыше всего. Поэтому контракт с модельным агентством IMG Models она заключила только после окончания школы. Внешность девчонки из соседнего двора сразу пришлась по вкусу миру моды, и Хадид начала сниматься для рекламных кампаний, а через три года дебютировала на подиуме.

Параметры юной модели были далеки от идеальных: тот самый Томми Хилфигер, который сегодня без ума от Джиджи, как-то посоветовал ей похудеть, ведь одна только «милая мордашка» еще никого не делала звездой. Но милая мордашка точно знала, чего хочет. «Я всегда мечтала участвовать в показе Victoria’s Secret», - как-то заявила Джиджи, и всего за год доказала – она достойна появиться на подиуме самого роскошного шоу.

Джиджи Хадид, 2014 год

Джиджи Хадид, 2014 год

Джиджи Хадид, 2015 год

Джиджи Хадид, 2015 год

Джиджи Хадид, 2016 год

Джиджи Хадид, 2016 год

Сегодня фигура Хадид – эталон для начинающих моделей: недаром она стала лицом Reebok. Но все-таки красота достается ей непросто – вот уже третий год Джиджи шесть дней в неделю занимается боксом, йогой, бегом и кардио-тренировками, при этом признается, что очень любит вкусно поесть.

Старшей Хадид пришлось потрудиться и над стилем: от нежных, но порой бесформенных платьев и прозрачных рубашек, она сначала обратилась к сексуальным нарядам, которые позже начала сочетать со спортивными леггинсами и топами. А теперь предпочитает сдержанность, минимализм и расслабленность, уступая место в рейтинге самых соблазнительных нарядов младшей сестре.

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Белла

Белла Хадид, 2014 год

Белла Хадид, 2017 год

Пока старшая сестра делала головокружительную карьеру, Белла лишь иногда появлялась на светских мероприятиях, уклоняясь от назойливых фотографов. Младшая Хадид всегда казалась скромной и застенчивой, поэтому, когда в 2014-м году ее снимками вдруг начали пестрить все сводки новостей, поклонники Джиджи насторожились.

У Беллы не было проблем с лишним весом, зато таблоиды сразу выяснили причину ее затворничества – 17-летняя модель сделала ринопластику и избавилась от комков Биша, чтобы добиться точеных скул. Похоже, наученная горьким опытом старшей сестры, девушка поняла - к путешествию в мир моды нужно серьезно подготовиться. Так что стоило предусмотрительной Белле нащупать почву - и весь мир сразу пал к ее идеальным ногам.

Белла Хадид, 2012 год

Белла Хадид, 2016 год

В отличие от «коммерческой очаровательности» старшей сестры с ее милыми щечками и светлыми локонами, Белла - с идеальными скулами, крадущейся походкой и томным взглядом - напоминала Клеопатру. Теперь на красных дорожках обсуждали не только Джиджи, но и ее сестру, выбирающую для светских приемов еще более сексуальные наряды.

Тем не менее образ дерзкой, но элегантной девчонки полюбили - так что вскоре Белла дебютировала на шоу Victoria's Secret, а после стала лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY и, наконец, Dior.

Но, несмотря на вызывающую раскрепощенность перед объективами, Белла остается мила и все так же застенчива, когда дает интервью или общается с подписчиками в прямом эфире Instagram. За неподдельную искренность и непосредственность – не все могут позволить себе есть бургер на камеру - ей можно простить даже самые откровенные выходы. Впрочем, осуждать Беллу не за что – безупречная репутация, безупречное тело и гипнотический взгляд. Кажется, нам еще предстоит разгадать феномен модели, которую сегодня по праву называют супермоделью номер один.