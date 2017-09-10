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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    10 сентября 2017

    5 фактов, которые вы не знали об Эльзе Скиапарелли

    В день рождения дизайнера вспоминаем факты из ее жизни

    Скиапарелли и Шанель были одинаково популярны с 1930-х по 1950-е годы

    И соперничали: биографы помнят случай, когда Шанель посадила Скиапарелли на выкрашенный белой краской стул у себя в гостях.

    Скиапарелли придумала раздельный купальник

    А затем и шорты. Такие вещи в то время считались, как минимум, моветоном, и как максимум, сумасшествием.

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    Скиапарелли — родоначальник фэшн-коллабораций

    Дизайнер дружила с Альберто Джакометти, Мэном Реем и Мерет Оппенгейм и сотрудничала с этими художниками-сюрреалистами при создании коллекции.

    Самые известные работы Скиапарелли созданы вместе с Сальвадором Дали

    Парочка рисовала лобстера на платье, делала серьги в виде телефонных трубок и шляпу в форме туфли.


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    Скиапарелли приезжала в СССР

    В 1935 году дизайнер посетила СССР как представитель французской моды. В своих мемуарах она описала страну так: «Я придерживалась одного меню: сухой хлеб с черной икрой, иногда севрюга и всегда водка. Икру продавали в бакалейных отделах в бочках из красного дерева, оттуда доставали большим половником. Свидетельствую, что эта диета чудесно способствует потере веса, и в Париж я вернулась худой, как Ганди, и прекрасно себя чувствовала».

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