5 фактов, которые вы не знали об Эльзе Скиапарелли

В день рождения дизайнера вспоминаем факты из ее жизни
И соперничали: биографы помнят случай, когда Шанель посадила Скиапарелли на выкрашенный белой краской стул у себя в гостях.
А затем и шорты. Такие вещи в то время считались, как минимум, моветоном, и как максимум, сумасшествием.
Дизайнер дружила с Альберто Джакометти, Мэном Реем и Мерет Оппенгейм и сотрудничала с этими художниками-сюрреалистами при создании коллекции.
Парочка рисовала лобстера на платье, делала серьги в виде телефонных трубок и шляпу в форме туфли.
В 1935 году дизайнер посетила СССР как представитель французской моды. В своих мемуарах она описала страну так: «Я придерживалась одного меню: сухой хлеб с черной икрой, иногда севрюга и всегда водка. Икру продавали в бакалейных отделах в бочках из красного дерева, оттуда доставали большим половником. Свидетельствую, что эта диета чудесно способствует потере веса, и в Париж я вернулась худой, как Ганди, и прекрасно себя чувствовала».