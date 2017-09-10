5 фактов, которые вы не знали об Эльзе Скиапарелли

Скиапарелли и Шанель были одинаково популярны с 1930-х по 1950-е годы

И соперничали: биографы помнят случай, когда Шанель посадила Скиапарелли на выкрашенный белой краской стул у себя в гостях.

Скиапарелли придумала раздельный купальник

А затем и шорты. Такие вещи в то время считались, как минимум, моветоном, и как максимум, сумасшествием.

Скиапарелли — родоначальник фэшн-коллабораций

Дизайнер дружила с Альберто Джакометти, Мэном Реем и Мерет Оппенгейм и сотрудничала с этими художниками-сюрреалистами при создании коллекции.

Самые известные работы Скиапарелли созданы вместе с Сальвадором Дали

Парочка рисовала лобстера на платье, делала серьги в виде телефонных трубок и шляпу в форме туфли.



Скиапарелли приезжала в СССР