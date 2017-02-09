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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Добились успеха: молодые марки в гардеробе Рианны

Изучаем новые имена в моде на примере эпатажных образов звезды

Рианна – наша любимая звезда! И это громкое заявление абсолютно оправдано. Она готова на любые эксперименты в моде – смело носит мужские коллекции, не боится надевать рискованные спортивные вещи со шпильками и всегда поддерживает молодых дизайнеров. Мы выбрали несколько образов певицы за последний год, благодаря которым мы узнали новые марки и увидели, как их одежда выглядит на реальном человеке, а не на модели.

Are You Am I

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Рубиновое платье из атласного шелка на Рианне – дело рук не известного модного Дома, а молодой девушки Руми Нили. Она начинала как блогер и попала в самый расцвет эпохи интернет-журналистики вместе с Сюзи Лау из StyleBubble.com и Брайаном Ямбао из Bryanboy.com. Совсем недавно Руми запустила собственную линию одежды Are You Am I. По словам дизайнера, главное достоинство ее коллекций в том, что все вещи из них легко адаптировать практически в любой гардероб. Платье Рианны – отличное тому доказательство. Певица надела его с меховой накидкой Marni, туфлями Prada и браслетом Bulgari – и пусть все эти вещи в разных стилях и ценовых категориях, образ все равно получился гармоничным.

Y/Project

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Весь прогрессивный мир стремится к тому, чтобы окончательно стереть границы между мужской и женской модой. И Рианна – пионер этого движения среди звезд: если вещь нравится, она не задумывается, из какой именно она коллекции. И певица права – например, куртка парижской марки Y/Project, пусть и задумывалась, как мужская, но на Рианне сидит отлично. На этот бренд тоже стоит обратить внимание – как только бельгиец Гленн Мартенс взял на себя руководство креативным отделом три года назад, у марки стали появляться сильные коллекции. Найти их, кстати, можно и в Москве, в магазине КМ20.

Namilia

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Если хотите знать, где Рианна находит все молодые марки и свежие идеи для своих образов – идите на платформу Vfiles.com. Именно туда начинающие дизайнеры выкладывают свои первые коллекции – и кому-то из них везет оказаться в гардеробе большой звезды. Так случилось с небольшим брендом из Берлина Namilia – благодаря Рианне о творчестве Нана Ли и Эмилии Пфоль узнали в большой моде, а их дебютную коллекцию снимали такие фотографы, как Лэвид ЛаШапель и Стивен Кляйн. Некоторые вещи из весенне-летней коллекции марки не для слабонервных и не тех, кто поддерживает Дональда Трампа, но бомберы, спортивные костюмы и купальники понравятся всем, кто не равнодушен к стилю athleisure.

Molly Goddard

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Британка Молли Годдард обожает тюль – неудивительно, что платье, которым она гордится больше всего, дизайнер сшила из сотни отрезов кружева «кроше» и сорока метров прозрачного тюля. Рианне такой подход тоже по душе – певица предпочитает не только объемные бомберы и мужские рубашки, но и платья с рюшами из прозрачной ткани. Но обязательно созданные с актуальным подходом – и в этом наряде за него отвечает электрический зеленый цвет.

Jan Jan Van Essche

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Надеть мужскую рубашку, как платье? Почему бы и нет! Рианна выбрала сорочку бельгийского бренда Jan Jan Van Essche, известного расслабленным и комфортным кроем. Но нам в этом предмете гардероба нравится не только размер, но и тонкая костюмная полоска и удлиненные рукава.

Ella Boucht

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Этот огромный розовый пуховик с набивным рисунком придумала дизайнер из Финляндии Элла Бухт. Интересно, что в гардеробе Рианны он оказался даже раньше, чем в магазинах – пуховик был частью выпускной коллекции Бухт в Шведской Школе Текстиля и после экзаменационного показа сразу отправился к певице. Рианна надела его с футболкой Vetements, и в этом сочетании тоже кроется поразительный факт – дело в том, что эта футболка стоит едва ли не в два раза больше, чем сам пуховик!

Chen Peng

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Чен Пенг, окончивший Лондонский Колледж Моды только в 2015-м году, - дизайнер удивительный. Он одним из первых воплотил в жизнь концепцию «одного размера» - когда одежда создается так, чтобы подходить людям разного телосложения. На своем сайте Chen-peng.com он выкладывает целые научные исследования о лишнем весе и типах фигуры, подкрепленные историческими фактами и иллюстрациями из поп-культуры и старых книг. Но узнали мы о нем благодаря Рианне, которая полюбила путешествовать в его красном объемном пуховике!

MISBHV

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Для своего выступления на фестивале V Рианна составила инфернальный образ – к ботфортам собственного сочинения Fenty x Puma певица удачно подобрала плащ молодой марки MISBHV: все из черной лакированной кожи и с готическим шрифтом. Польский бренд идеально вписывается в философию стиля Рианны – дизайнеры Наталия Мачек и Томас Вирский начинали с мужских вещей, которые охотно носили и девушки. А сегодня одежда марки поддерживает модное направление на восточно-европейские 90-е.

Matthew Adams Dolan

молодые марки в гардеробе Рианны
молодые марки в гардеробе Рианны

Мэтью Адамс Долан – еще один дизайнер, который обязан успехом в том числе и Рианне. Она одной из первых начала носить одежду этого экспериментатора с денимом, и сейчас вещи Долана появляются чуть ли не в каждом втором образе певицы. В этом джинсовом асимметричном платье РиРи появилась на вполне официальном мероприятии – праздновании 50-летия независимости Барбадоса, где была и британская королевская семья.

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