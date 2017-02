Добились успеха: молодые марки в гардеробе Рианны

Рубиновое платье из атласного шелка на Рианне – дело рук не известного модного Дома, а молодой девушки Руми Нили. Она начинала как блогер и попала в самый расцвет эпохи интернет-журналистики вместе с Сюзи Лау из StyleBubble.com и Брайаном Ямбао из Bryanboy.com. Совсем недавно Руми запустила собственную линию одежды Are You Am I. По словам дизайнера, главное достоинство ее коллекций в том, что все вещи из них легко адаптировать практически в любой гардероб. Платье Рианны – отличное тому доказательство. Певица надела его с меховой накидкой Marni, туфлями Prada и браслетом Bulgari – и пусть все эти вещи в разных стилях и ценовых категориях, образ все равно получился гармоничным.