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16 июня 2017Молчанова Зоя

Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты?

Эволюция самого красивого мужчины в мире: от знакомства с экс-«перчинкой» до сегодняшнего дня

Виктория Адамс, она же Posh Spice («шикарная перчинка») никогда не любила футбол. Однажды подруга привела ее на матч «Манчестер Юнайтед» под предлогом «познакомиться с кем-нибудь». Но и в этом девушка была не заинтересована: популярность группы Spice Girls пришлась как раз на начало 90-х, и все мысли юной Викки были заняты успешной карьерой. Разумеется, до тех пор, пока она не заметила среди команды «красных дьяволов» игрока под номером «7» — самого перспективного футболиста Великобритании.

Внимание «перчинки» льстило Бекхэму — до знакомства он видел Викторию лишь по телевизору, она была красива, умна и сексуальна. И уже спустя год после начала романа у них родился сын Бруклин, появление которого Дэвид и Виктория отпраздновали свадьбой в ирландском замке Латтрелстоун.

Свадьба Дэвида и Виктории Бекхэм

Свадьба Дэвида и Виктории Бекхэм

ФОТОInstagram David Beckham
Свадьба Дэвида и Виктории Бекхэм

Свадьба Дэвида и Виктории Бекхэм

ФОТОInstagram David Beckham
Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм

В этом году самая крепкая пара мирового шоу-бизнеса отмечает 18-летие совместной жизни, однако в прессе то и дело появляются слухи о том, что идиллии в их отношениях пришел конец из-за неверности Бекхэма. Как бы там ни было, они никогда не выносили ссоры из своего роскошного лондонского особняка и оставались в глазах всего мира безупречной семьей.

Конечно, над имиджем и репутацией обоих поработала сама Виктория. Программу самосовершенствования она начала еще в 1993 году, когда попала в состав Spice Girls, так что Дэвид стал не просто ее возлюбленным, но и своеобразным проектом всей ее жизни, цель которого была создать идеального мужчину. И, кажется, свою миссию девушка выполнила блестяще.

Семья Бекхэмов

Внешность

У самой Виктории всегда было немало комплексов: она боролась с лишним весом и неоднократно обращалась к пластическим хирургам. А еще миссис Бекхэм никогда не улыбается — хотя обожает иронизировать над этим фактом, — потому что ей не нравится, как искажается ее лицо.

Что до Дэвида, то этот красавчик подарил миру столько улыбок, что не сосчитаешь: Виктория посоветовала любимому привести в порядок зубы, а затем наняла ему армию косметологов и диетологов, которые следили за внешностью футболиста. Жена подбросила ему и идею по поводу частой смены имиджа — именно поэтому прически Бекхэма, которые менялись чуть ли не раз в месяц на протяжении десяти лет, копировал весь мир.

Дэвид Бекхэм прически
Дэвид Бекхэм прически

Стиль

До встречи с Викторией Дэвид одевался, как и положено спортсмену, — треники, огромные куртки, бейсболки и шапки-«носки», которые, разумеется, его не красили. Его возлюбленная же выбирала образы, которые помогали им соответствовать друг другу: так они появлялись на светских мероприятиях в кожаных байкерских костюмах или, наоборот, в белом одеянии одного бренда, дополненном бриллиантами. Потом у Дэвида был период, когда он носил исключительно костюмы, а Виктория рядом с ним казалась фарфоровой статуэткой в обтягивающих платьях.

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  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [1] фото [3]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [1] фото [1]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [1] фото [2]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [1] фото [4]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [1] фото [5]

Но постепенно Бекхэм будто расслабился — начал появляться в тренчах и пальто благородного песочного оттенка, в легких льняных брюках или джинсах серого и черного цветов. Теперь он отдает предпочтение полусапогам или замшевым ботинкам вместо кроссовок и носит джемперы поверх футболок. Свои образы спортсмен дополняет зонтом-тростью, небольшим рюкзаком, сумкой-дипломатом и традиционной британской кепи, как в «Острых козырьках». Интересно, что такие любопытные перемены произошли с бывшим футболистом после того, как «расслабилась» и его жена, отдав предпочтение костюмам-oversize и обуви на плоской подошве. Также жена привила Дэвиду любовь к солнцезащитным очкам — он поклонник Ray Ban. И если бы мужчин вносили в рейтинг «икон стиля», то он, несомненно, оказался бы на первых строчках.

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  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [2]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [3]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [4]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [5]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [6]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [8]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [2] фото [1]

Татуировки

Первая татуировка на теле Бекхэма появилась вместе с рождением первенца — в 1999 году Дэвид набил имя «Brooklyn». Сегодня у бывшего футболиста около 40 татуировок — большинство из них посвящены Виктории и детям. На тыльной стороне правой руки Дэвида имя супруги соседствует с цифрой «99» — годом их свадьбы. На шее звезды набита надпись «Pretty lady», которая появилась после рождения дочки Харпер. Изображение ангела-хранителя на спине Бекхэм также посвятил Бруклину, а имя «Cruz» появилось сразу после рождения младшего сына. Под надписью «Romeo» располагается рисунок роз в честь 10-летней годовщины свадьбы. И, наконец, на внешней стороне предплечья изображен портрет Виктории в образе Бриджит Бордо, дополненный словами: «Эта женщина принадлежит мне, а я ей» на иврите. И, кажется, ничто не говорит об отношениях в их семье более красноречиво.

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  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [3] фото [2]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [3] фото [1]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [3] фото [3]
  • Денди лондонский: как Виктория Бекхэм сделала из мужа секс-символа планеты? | галерея [3] фото [4]

Общение с прессой

Бекхэмы известны своим спокойным и приветливым нравом. На всех пресс-конференциях Дэвид и Виктория, помимо работы, говорят о детях, однако делятся лишь той информацией, которая выгодна для них самих. Супруги — хорошие маркетологи, поэтому отлично понимают, что сыграет на пользу их имиджа, а что может породить неприятные слухи. Правда, неоднократно случались и казусы: например, однажды Дэвиду пришлось выводить Викторию, которая была в сильном алкогольном опьянении, с презентации ее новой коллекции. Но и тут никто не смел их осуждать — все лишь обратили внимание на галантность и терпимость Бекхэма. Разве не идеальный мужчина?

Дэвид и Виктория Бекхэм

Заслуги

За свою спортивную карьеру Дэвид стал обладателем 20 крупных наград, а жизнь вне поля принесла ему около 10 серьезных рекламных контрактов и собственный футбольный клуб. Вместе с Викторией они ведут бизнес ее марки, а также поддерживают крупный ресторанный холдинг. И, даже если бы Бекхэмы не работали, деньги все равно приходили бы к ним сами по себе, ведь их фамилия давно стала серьезным брендом. А еще супруги были награждены орденом Британской империи: Дэвид - в 2003 году, а Виктория - в апреле этого года.

Кстати, жена также замолвила за Дэвида слово, когда они ужинали вместе с их общим другом Гаем Ричи — почему бы режиссеру не попробовать бывшего футболиста в качестве актера? Так Бекхэм появился в эпизодической роли в недавно вышедшей картине «Меч короля Артура» — и то ли еще будет.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм на вручении Британского ордена в 2003 году

Дэвид и Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм на вручении Британского ордена в 2017 году

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