Cтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»

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Пользователи сети отмечают сходство нарядов первой леди со стилем Клэр Андервуд
Несмотря на то, что своим появлением на инаугурационном балу в платье собственного дизайна, которое Мелания Трамп сделала совместно с дизайнером Эрве Пьером, супруга 45-го президента доказала, что не нуждается в советах именитых стилистов, на днях в сети в очередной раз произошла полемика относительно образов новоиспеченной первой леди. В частности, пользователи твиттера начали критиковать Меланию за то, что она копирует наряды главной героини сериала «Карточный домик» — первой леди США Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт. Как и персонаж сериала, миссис Трамп предпочитает однотонные приталенные платья и костюмы.
Напомним, что некоторое время назад, еще до инаугурации Дональда Трампа, сразу несколько известных дизайнеров отказались одевать первую леди, мотивируя это тем, что они не поддерживают политику нового президента.
Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп
Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп
С другой стороны, стоит отметить, что миссис Трамп уже не раз была уличена в «заимствовании». К примеру, еще будучи супругой кандидата на пост президента, Мелания произнесла речь, многие части которой почти слово в слово повторяют то, что сказала Мишель Обама в поддержку своего супруга в 2008 году.
Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп
Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп
Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп
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