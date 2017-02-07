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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 февраля 2017

Cтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»

Пользователи сети отмечают сходство нарядов первой леди со стилем Клэр Андервуд

Несмотря на то, что своим появлением на инаугурационном балу в платье собственного дизайна, которое Мелания Трамп сделала совместно с дизайнером Эрве Пьером, супруга 45-го президента доказала, что не нуждается в советах именитых стилистов, на днях в сети в очередной раз произошла полемика относительно образов новоиспеченной первой леди. В частности, пользователи твиттера начали критиковать Меланию за то, что она копирует наряды главной героини сериала «Карточный домик» — первой леди США Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт. Как и персонаж сериала, миссис Трамп предпочитает однотонные приталенные платья и костюмы.

Напомним, что некоторое время назад, еще до инаугурации Дональда Трампа, сразу несколько известных дизайнеров отказались одевать первую леди, мотивируя это тем, что они не поддерживают политику нового президента.

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

С другой стороны, стоит отметить, что миссис Трамп уже не раз была уличена в «заимствовании». К примеру, еще будучи супругой кандидата на пост президента, Мелания произнесла речь, многие части которой почти слово в слово повторяют то, что сказала Мишель Обама в поддержку своего супруга в 2008 году.

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

Робин Райт в роли Клэр Андервуд // Мелания Трамп

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Мелания появилась на инаугурационном балу в платье собственного дизайна

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