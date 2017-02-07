Cтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»

Несмотря на то, что своим появлением на инаугурационном балу в платье собственного дизайна, которое Мелания Трамп сделала совместно с дизайнером Эрве Пьером, супруга 45-го президента доказала, что не нуждается в советах именитых стилистов, на днях в сети в очередной раз произошла полемика относительно образов новоиспеченной первой леди. В частности, пользователи твиттера начали критиковать Меланию за то, что она копирует наряды главной героини сериала «Карточный домик» — первой леди США Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт. Как и персонаж сериала, миссис Трамп предпочитает однотонные приталенные платья и костюмы.

Напомним, что некоторое время назад, еще до инаугурации Дональда Трампа, сразу несколько известных дизайнеров отказались одевать первую леди, мотивируя это тем, что они не поддерживают политику нового президента.