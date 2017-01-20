Четыре наряда Мелании после победы Трампа на выборах

Такой первой леди Белый дом еще не видел — бывшая модель, Мелания Трамп оказалась самой неформатной супругой главы государства. Будучи большим поклонником красоты своей жены, Трамп не скупится на наряды для нее, подчеркивая, что не ждет подачек в качестве подарков — Мелания покупает себе люксовые вещи сама и исключительно на деньги супруга. Заметим, что все до единого выходы Мелании Трамп после объявления результатов голосования крайне удачны — модные критики хвалят ее за элегантность и умение не выпячивать свои очевидные достоинства. Изучаем 4 образа Мелании, которые мы больше всего обсуждали в последнее время.

Главная интрига последних месяцев заключалась в том, кто из дизайнеров оденет первую леди США на инаугурацию Дональда Трампа. Выбор пал на американский бренд Ralph Lauren — Мелания появилась на церемонии в Белом доме в небесно-голубой кашемировой двойке этой марки. Наряд состоял из платья-футляра и жакета с высоким воротом и рукавом 3/4. Туфли и перчатки были подобраны точно в тон. В качестве украшений был выбран также американский бренд Tiffany & Co.

Дональд и Мелания Трамп

Коктейльное черное платье Dolce & Gabbana, в котором Мелания появилась на новогодней вечеринке в Палм-Спрингс, выложил на своей странице Стефано Габбана. Дизайнер подписал фото так: «DG Woman».

Еще один наряд Ralph Lauren — лаконичный белый комбинезон — Мелания выбрала для первого выхода после объявления результатов выборов. Наряд стал одним из самых обсуждаемых — модные критики хвалили Меланию за сдержанность и умение быть роскошной одновременно.