В недавнем интервью Брижит Бардо рассказала о своих любимых фэшн-брендах. В список первой леди Франции попали Louis Vuitton, Chanel, Balmain и Alexandre Vauthier. Также она отметила Azzedine Alaïa, но добавила, что дизайнер начал выпускать слишком короткие юбки и платья. Макрон интересуется французской модой, но, по ее словам, не любит, когда на ее стиль обращают слишком много внимания. Если сравнивать стиль первой леди Франции с Меланьей Трамп, то прогрессивнее окажется вторая: жена Дональда Трампа не зацикливается на американских дизайнерах. На приеме в Италии она может появится в Dolce & Gabbana, а день взятия Бастилии встретить в костюме Dior.