Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 августа 2017

    Брижит Макрон рассказала о любимых фэшн-брендах

    Консервативный выбор первой леди Франции

    В недавнем интервью Брижит Бардо рассказала о своих любимых фэшн-брендах. В список первой леди Франции попали Louis Vuitton, Chanel, Balmain и Alexandre Vauthier. Также она отметила Azzedine Alaïa, но добавила, что дизайнер начал выпускать слишком короткие юбки и платья. Макрон интересуется французской модой, но, по ее словам, не любит, когда на ее стиль обращают слишком много внимания. Если сравнивать стиль первой леди Франции с Меланьей Трамп, то прогрессивнее окажется вторая: жена Дональда Трампа не зацикливается на американских дизайнерах. На приеме в Италии она может появится в Dolce & Gabbana, а день взятия Бастилии встретить в костюме Dior.

    1
    1

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз