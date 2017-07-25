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Новый модный выход первой леди Франции
На важных светских или политических мероприятиях Бриджит Макрон всегда изящна и элегантна, но в повседневной жизни она позволяет себе расслабиться, предпочитая более удобную и простую одежду. Вчера первая леди Франции встретилась с солистом группы U2 Боно, чтобы обсудить проблемы малообеспеченных семей, выбрав образ, который вполне подошел бы для музыкального концерта.
Бриджит Макрон и Боно
Бриджит предпочла черные брюки, которые обращали внимание на ее стройные ноги, и трикотажный пуловер, дополненные кожаной серой курткой-косухой и классическими лодочками. Макияж Макрон, как всегда, был естественным, а укладка — безупречной.