На важных светских или политических мероприятиях Бриджит Макрон всегда изящна и элегантна, но в повседневной жизни она позволяет себе расслабиться, предпочитая более удобную и простую одежду. Вчера первая леди Франции встретилась с солистом группы U2 Боно, чтобы обсудить проблемы малообеспеченных семей, выбрав образ, который вполне подошел бы для музыкального концерта.