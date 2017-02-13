BAFTA-2017: самые сомнительные образы с красной дорожки

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Кто из звезд проиграл в битве за звание самой стильной
Минувшим вечером британская академия кино и телевизионных искусств подвела свои итоги этого киногода, раздав статуэтки в нескольких десятках номинаций. Триумфатором премии, по уже сложившейся традиции этого сезона, стал «Ла-Ла Ленд» и сыгравшая в нем главную роль Эмма Стоун, заодно отметившаяся в списке самых удачно одетых гостей церемонии. В этом обзоре ELLE собрал тех, к кому модные критики не были так благосклонны.
Изумрудный цвет считается едва ли не эталонным выбором для девушек с рыжими волосами. Однако если цвет наряда идеально оттенял светлую кожу и медный оттенок волос Эми Адамс, то силуэт оказался намного менее комплиментарным - платье без бретелей визуально увеличило актрису, добавив ненужный объем в плечах и бедрах.
Эми Адамс
Блеск, оборки, защипы и драпировки - хаотичный микс элементов вечернего платья Пенелопы Крус сложился в несовременный и чересчур кричащий образ.
Пенелопа Крус
Мини-платья А-силуэта - визитная карточка стиля Мишель Уильямс. В этот раз девушку подвел декор наряда - выложенный пайетками рисунок визуально расширил плечи актрисы, превратив ее фигуру в треугольную.
Мишель Уильямс
Оборки, плиссировка, цветы, пастельные оттенки - создавая женственный образ, Наоми Харрис решила не мелочиться и собрать в наряде все стереотипы о классическом бальном платье. Результат оказался слишком приторным и карикатурным.
Наоми Харрис
Юная Санса подросла и начала демонстрировать на красной дорожке ультраоткровенные платья. Будь разрез на платье Софи Тернер в два раза короче, она могла бы претендовать на звание одной из самых удачно одетых звезд церемонии. Однако избыток голого тела обеспечил ей место в рейтинге худших.
София Тернер
Еще одна актриса, на чьи плечи упала вся тяжесть последствий выбора платья без рукавов - Виола Дэвис. Наряд без бретелей в 99% случаев визуально расширяет плечи, и актриса в число редких счастливчиков, избежавших этой участи, не вошла.
Виола Дэвис
Создавая образ дивы в стиле 1920-х годов, Нуми Рапас чересчур увлеклась и тоже попала в рейтинг звезд, чей аутфит попахивает нафталином.
Нуми Рапас
С ультраженственным нарядом Наоми Харрис посоревноваться может разве что платье Ани Тейлор-Джой. В ее арсенале все те же оборки, плиссировка, пастельные оттенки, дополненные декором из пайеток и камней.
Аня Тейлор-Джой
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