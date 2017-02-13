BAFTA-2017: самые сомнительные образы с красной дорожки

Минувшим вечером британская академия кино и телевизионных искусств подвела свои итоги этого киногода, раздав статуэтки в нескольких десятках номинаций. Триумфатором премии, по уже сложившейся традиции этого сезона, стал «Ла-Ла Ленд» и сыгравшая в нем главную роль Эмма Стоун, заодно отметившаяся в списке самых удачно одетых гостей церемонии. В этом обзоре ELLE собрал тех, к кому модные критики не были так благосклонны.

Изумрудный цвет считается едва ли не эталонным выбором для девушек с рыжими волосами. Однако если цвет наряда идеально оттенял светлую кожу и медный оттенок волос Эми Адамс, то силуэт оказался намного менее комплиментарным - платье без бретелей визуально увеличило актрису, добавив ненужный объем в плечах и бедрах.