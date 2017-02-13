BAFTA-2017: красная дорожка

Полная версия
Галерея образов гостей «британского Оскара»
Пока в Лос-Анджелесе называли имена лучших музыкантов ушедшего года на церемонии вручения «Грэмми», на другом конце земного шара, в королевском Альберт-холле в Лондоне, объявляли лауреатов 70-й премии BAFTA. Премию Британской академии кино и телевизионных искусств часто называют «британским Оскаром», поскольку она является самой престижной кинонаградой в Соединенном королевстве, а ее результаты во многом пересекаются с выбором американских академиков.
На церемонии собрались звезды Великобритании и Голливуда. Главной парой вечера стали принц Уильям и герцогиня Кэтрин. Организаторы премии очень просили Кейт Миддлтон не приходить этим вечером в Альберт-холл, поскольку боялись, что любимица британцев затмит номинантов и лауреатов премии. Однако принц Уильям, который с 2010 года является президентом премии BAFTA, отказался появляться без супруги.
Помимо герцога и герцогини Кембриджских на красной дорожке блистали Эмма Стоун, Эми Адамс, Том Форд, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джоан Роулинг, Мишель Уильямс, Эмили Блант, Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Гарфилд и Фелисити Джонс.
Николь Кидман в Armani Prive
Кейт Миддлтон в Alexander McQueen и принц Уильям
Эмма Стоун в Chanel Couture
Ханна Бэгшоу в Alexander McQueen и Эдди Редмэйн
Том Форд в Tom Ford
Эми Адамс в Tom Ford
Джейми Дорнан в Neil Barret и Амелия Уорнер в Ong Oaj Pairam
Изабель Юппер в Chloé
Хью Грант и Анна Эберштейн
Пенелопа Крус в Atelier Versace
Эмили Блант в Alexander McQueen и Джон Красински
Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон
Элла Пернелл
Мишель Уильямс в Louis Vuitton
Мерил Стрип в Givenchy
Холидей Грейнджер в Ulyana Sergeenko
Джоан Роулинг в Roland Mouret
Кейси Аффлек в Louis Vuitton
Фелисити Джонс в Christian Dior
Эндрю Гарфилд в Burberry
Аня Тейлор-Джонсон в Gucci
Дейзи Ридли в Roland Mouret
Софи Тернер в Louis Vuitton
Виола Дэвис в Jenny Packham
Нуми Рапас в Gareth Pugh
Тэнди Ньютон в Osman
Лаура Витмор в Suzanne Neville
Тейлор Хилл
Наоми Харрис в Gucci
Лучшее на Elle