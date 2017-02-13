BAFTA-2017: красная дорожка

Пока в Лос-Анджелесе называли имена лучших музыкантов ушедшего года на церемонии вручения «Грэмми», на другом конце земного шара, в королевском Альберт-холле в Лондоне, объявляли лауреатов 70-й премии BAFTA. Премию Британской академии кино и телевизионных искусств часто называют «британским Оскаром», поскольку она является самой престижной кинонаградой в Соединенном королевстве, а ее результаты во многом пересекаются с выбором американских академиков.

На церемонии собрались звезды Великобритании и Голливуда. Главной парой вечера стали принц Уильям и герцогиня Кэтрин. Организаторы премии очень просили Кейт Миддлтон не приходить этим вечером в Альберт-холл, поскольку боялись, что любимица британцев затмит номинантов и лауреатов премии. Однако принц Уильям, который с 2010 года является президентом премии BAFTA, отказался появляться без супруги.

Помимо герцога и герцогини Кембриджских на красной дорожке блистали Эмма Стоун, Эми Адамс, Том Форд, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джоан Роулинг, Мишель Уильямс, Эмили Блант, Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Гарфилд и Фелисити Джонс.