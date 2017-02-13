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Мода

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13 февраля 2017

BAFTA-2017: красная дорожка

Галерея образов гостей «британского Оскара»

Пока в Лос-Анджелесе называли имена лучших музыкантов ушедшего года на церемонии вручения «Грэмми», на другом конце земного шара, в королевском Альберт-холле в Лондоне, объявляли лауреатов 70-й премии BAFTA. Премию Британской академии кино и телевизионных искусств часто называют «британским Оскаром», поскольку она является самой престижной кинонаградой в Соединенном королевстве, а ее результаты во многом пересекаются с выбором американских академиков.

На церемонии собрались звезды Великобритании и Голливуда. Главной парой вечера стали принц Уильям и герцогиня Кэтрин. Организаторы премии очень просили Кейт Миддлтон не приходить этим вечером в Альберт-холл, поскольку боялись, что любимица британцев затмит номинантов и лауреатов премии. Однако принц Уильям, который с 2010 года является президентом премии BAFTA, отказался появляться без супруги.

Помимо герцога и герцогини Кембриджских на красной дорожке блистали Эмма Стоун, Эми Адамс, Том Форд, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джоан Роулинг, Мишель Уильямс, Эмили Блант, Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон, Эндрю Гарфилд и Фелисити Джонс.

Николь Кидман в Armani Prive

Николь Кидман в Armani Prive

Кейт Миддлтон в Alexander McQueen и принц Уильям

Кейт Миддлтон в Alexander McQueen и принц Уильям

Эмма Стоун в Chanel Couture

Эмма Стоун в Chanel Couture

Ханна Бэгшоу в Alexander McQueen и Эдди Редмэйн

Ханна Бэгшоу в Alexander McQueen и Эдди Редмэйн

Том Форд в Tom Ford

Том Форд в Tom Ford

Эми Адамс в Tom Ford

Эми Адамс в Tom Ford

Джейми Дорнан в Neil Barret и Амелия Уорнер в Ong Oaj Pairam

Джейми Дорнан в Neil Barret и Амелия Уорнер в Ong Oaj Pairam

Изабель Юппер в Chloé

Изабель Юппер в Chloé

Хью Грант и Анна Эберштейн

Хью Грант и Анна Эберштейн

Пенелопа Крус в Atelier Versace

Пенелопа Крус в Atelier Versace

Эмили Блант в Alexander McQueen и Джон Красински

Эмили Блант в Alexander McQueen и Джон Красински

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон

Элла Пернелл

Элла Пернелл

Мишель Уильямс в Louis Vuitton

Мишель Уильямс в Louis Vuitton

Мерил Стрип в Givenchy

Мерил Стрип в Givenchy

Холидей Грейнджер в Ulyana Sergeenko

Холидей Грейнджер в Ulyana Sergeenko

Джоан Роулинг в Roland Mouret

Джоан Роулинг в Roland Mouret

Кейси Аффлек в Louis Vuitton

Кейси Аффлек в Louis Vuitton

Фелисити Джонс в Christian Dior

Фелисити Джонс в Christian Dior

Эндрю Гарфилд в Burberry

Эндрю Гарфилд в Burberry

Аня Тейлор-Джонсон в Gucci

Аня Тейлор-Джонсон в Gucci

Дейзи Ридли в Roland Mouret

Дейзи Ридли в Roland Mouret

Софи Тернер в Louis Vuitton

Софи Тернер в Louis Vuitton

Виола Дэвис в Jenny Packham

Виола Дэвис в Jenny Packham

Нуми Рапас в Gareth Pugh

Нуми Рапас в Gareth Pugh

Тэнди Ньютон в Osman

Тэнди Ньютон в Osman

Лаура Витмор в Suzanne Neville

Лаура Витмор в Suzanne Neville

Тейлор Хилл

Тейлор Хилл

Наоми Харрис в Gucci

Наоми Харрис в Gucci

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