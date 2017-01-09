5 самых сексуальных платьев «Золотого глобуса – 2017»

Минувшим вечером в Беверли-Хиллз прошла церемония «Золотой глобус – 2017», ставшая триумфальной для новой работы Райана Гослинга и Эммы Стоун – «Ла-Ла Ленд». Впрочем, по традиции борьба велась не только за заветные статуэтки, розданные в зале отеля The Beverly Hilton, но и за звание самой удачно одетой звезды на первой из главных красных дорожек года. В обзоре ELLE – знаменитости, выбравшие в этой борьбе своим козырем ультрасексуальные платья.

София Вергара в Zuhair Murad

Знойная латиноамериканка не изменяет любимому дизайнеры – за очередной выход колумбийской дивы снова отвечал Zuhair Murad, создавший ультрасексуальное “голое” платье, расшитое золотыми и серебряными нитями.

Эмили Ратаковски в Reem Acra

«Голые» платья уже давно стали абсолютной нормой для звезды «Исчезнувшей». Так и в этот раз, Эмили Ратаковски появилась перед фотографами в атласном платье Reem Acra канареечного оттенка, позволяющем вволю полюбоваться точеной фигурой актрисы.

Джессика Бил в Elie Saab

Предпочитающая скромные элегантные наряды Джессика Бил минувшим вечером изменила себе – жена Джастина Тимберлейка продемонстрировала, что, родив сына, осталась в прекрасной форме, выбрав для этого платье Elie Saab с глубоким декольте, открытой спиной и вырезом, обнажающим ногу до бедра.

Мэнди Мур в Naeem Khan

Классика Голливуда – строгое черное платье с аккуратным приталенным лифом и пышной юбкой со шлейфом в случае с Мэнди Мур приобрело сексуальности за счет глубокого декольте, заканчивающегося ровно над талией.

Эльза Патаки в Zuhair Murad