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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 декабря 2016

10 самых популярных платьев звезд этого года

Какие наряды интересовали пользователей интернета больше всего в 2016 году

В последних числах декабря принято подводить итоги во всех сферах. Свои рейтинги «самых-самых» событий, звезд и трендов не составляет только ленивый. Не исключение и поисковые системы, подсчитавшие количество запросов во всех сферах жизни. Не обошли стороной и модную индустрию – Google опубликовал список самых часто запрашиваемых в интернете платьев за год. Лидеры в списке – образы, отметившиеся на красной дорожке «Оскара». Наряды, которые заинтересовали пользователей сети больше всего, - в обзоре ELLE.

Шарлиз Терон в Christian Dior Couture

Шарлиз Терон в Christian Dior Couture

Рэйчел Макадамс в August Getty

Рэйчел Макадамс в August Getty

Алисия Викандер в Louis Vuitton

Алисия Викандер в Louis Vuitton

Дженнифер Гарнер в Atelier Versace

Дженнифер Гарнер в Atelier Versace

Бри Ларсон в Gucci

Бри Ларсон в Gucci

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Дженнифер Лоуренс в Chrisitian Dior Couture

Дженнифер Лоуренс в Chrisitian Dior Couture

Кейт Уинслет в Ralph Lauren

Кейт Уинслет в Ralph Lauren

Оливия Уайлд в Valentino Haute Couture

Оливия Уайлд в Valentino Haute Couture

Приянка Чопра в Zuhair Murad Couture

Приянка Чопра в Zuhair Murad Couture
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Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
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