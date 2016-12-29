10 самых популярных платьев звезд этого года

В последних числах декабря принято подводить итоги во всех сферах. Свои рейтинги «самых-самых» событий, звезд и трендов не составляет только ленивый. Не исключение и поисковые системы, подсчитавшие количество запросов во всех сферах жизни. Не обошли стороной и модную индустрию – Google опубликовал список самых часто запрашиваемых в интернете платьев за год. Лидеры в списке – образы, отметившиеся на красной дорожке «Оскара». Наряды, которые заинтересовали пользователей сети больше всего, - в обзоре ELLE.