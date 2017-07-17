10 самых модных девушек Москвы

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Чьи идеальные инстаграмы — предмет нашего самого пристального внимания?
Эта статья не про немыслимые рекорды бывших героинь реалити, играючи получивших миллионы подписчиков и монетизирующих свои 10 минут славы. Героини нашего обзора — ролевые модели для продвинутых подписчиков, которые знают, кто есть главные трендсеттеры. Не будучи звездами федерального масштаба, эти модные девушки считаются главной гордостью самого рафинированного столичного общества.
Модель и DJ Даша Малыгина — в пределах Столешникова куда более авторитетный персонаж, нежели народные артисты всея Руси. Впрочем, потомственная красавица, которая эффектно раздевается на просторах инстаграма и одним своим присутствием поднимает статус мероприятия, проводит дни и ночи в «Симачеве» и дружит сплошь с богемой. Личную жизнь любимой героини стритстайл-фотографов вся Москва обсуждает с удовольствием: развод с корреспондентом Russia Today Егором Пискуновым, а позже неожиданное воссоединение наделали много шума.
Сестры-близнецы Марина и Ирина Голомаздины из Екатеринбурга — самый яркий пример на тему «селфмейда» в его классическом понимании. Создавшие шоурум «12 storeez» несколько лет назад, две хрупкие блондинки показали просто феноменальную бизнес-хватку: сегодня этот проект считается едва ли не самым коммерчески успешным среди историй успеха отечественных марок. Секрет оказался прост, как все гениальное: платья и трикотаж в стиле марки Cos по 7-13 тысяч рублей демонстрируют не только модели, но и сами Марина и Ира. Будучи профессиональными стилистами, фотогеничные владелицы 12Storeez обрели сотни тысяч последователей своего интеллектуального шика: поклонницы сметали вещи в интернет-магазине марки так бодро, что решено было открыть несколько офлайн-пространств.
Женщина-огонь, длинноногая пиарщица Юля Прудько не так давно монетизировала свой главный талант — умение находить общий язык с любым, даже самым тяжелым пассажиром. Любимая героиня светских фотографов, которая посещает все знаковые мероприятия столицы, пару лет назад открыла агентство June & July, в портфолио которого каких только брендов нет. Особенностью фирменного стиля самой позитивной it-girl Москвы является ее умение смотреться действительно остромодно в вещах дружественных брендов, а ее трепетные отношения с 2-летним сыном, который часто сопровождает деятельную маму на вечеринки и по делам, тщательно задокументированы самой Юлей в разного рода блогах и на пространстве ее инстаграма. Кстати, некоторые скандальные посты (например, тот, где она, будучи полностью обнаженной, кормит сына грудью) всерьез обсуждались на уровне международных СМИ.
Блондинка нордического типа, Ясмина Муратович сделала в конце нулевых головокружительную карьеру, шагнув от фотосессий в журнале Yes до показа Prada. Впрочем, славе Наташи Поли она предпочла локальную известность и комфорт родного дома: будучи очень модной девушкой Москвы, Ясмина украшает своим присутствием статусные вечеринки и стритстайл-хроники столицы. В личной жизни субтильной блондинки тишь да гладь: только Москва обсудила ее роскошную свадьбу на озере Комо, как пришла новость о том, что новоиспеченная супруга в положении.
Супруга Мурада Османна, создателя проекта Follow Me, является не просто музой деятельного мужчины — ее участие в совместных проектах самое непосредственное. Счастливым образом монетизировавшие историю своей любви, фиксируя перемещения по миру в фирменной стилистике, Османы сегодня перевели в коммерческую плоскость большую часть своих активностей. Светский градус их жизни чрезвычайно высок, а за Натальей в Инстаграме, где она миксует фото в купальниках и в шифоне Dior, наблюдает 1 млн поклонников.
«Танцуй, Виталик», «Правда о любви» и прочие популярные песни богемной певицы особенно ценит Виталий Козак, который нашел альтернативу набившей оскомину «Посмотри в глаза» в своих фирменных сетах. Несмотря на то, что вся тусовка, включая Ксению Собчак, без ума от юного дарования, Муся предпочитает держаться несколько в стороне от отчаянной светскости. Самое органичное ее состояние — совместные выходы с бойфрендом, актером Григорием Добрыгиным, с которым они являют пример тру хипстеров — по мнению многих модников, именно они есть самая крутая пара столицы.
Еще одна горячая грузинская женщина, Анка Цицишвили, совладелица магазина одежды и обуви INDEXflat, виртуозно носит Comme des Garçons, бархат и самые невероятные аксессуары. It-girl и трендсеттер, Анка несколько лет назад заставила всю Москву обсуждать душещипательную историю ее любви с супругом Иракли Родоная — как гласит легенда, пара познакомилась в «Симачеве». Семейная лодка в итоге дала трещину — бывшие супруги, которые растят сына Илия, расстались очень интеллигентно.
Шатенка с высокими скулами и узнаваемой челкой прошла путь от модели до стилиста, при этом стилизует она большую часть съемок локальных московских брендов, предпочитая при этом держаться в тени и не конкурировать с более амбициозными коллегами. Именно с ее именем связывают успех российских марок 12Storeez, Libellulas, I am Studio и многих других.
Пару лет назад в столичной тусовке актрису Марусю Фомину обсуждали в контексте ее отношений с Павлом Табаковым, наследником знаменитой актерской династии. Сегодня красавица-блондинка, чей инстаграм напоминает артхаусное кино, вдохновляет своей красотой и неглупыми постами самых продвинутых деятелей столицы, а также фэшн и бьюти-бренды, которые готовы на разного рода коллаборации.