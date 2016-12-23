Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

В наступившем сезоне дизайнер Патриция Бамби, основатель итальянской марки Patrizia Pepe, предлагает вспомнить о беззаботном лете и разбавить образ игривыми аксессуарами. Лейтмотивом новой коллекции Lady Butterfly стало сочетание женственности и брутальности, романтичного стиля с рок-нуаром – та же идея стала основной в линии сумок. На что стоит обратить внимание в модных аксессуарах и с чем их носить, ELLE спросил у Патриции Бамби.

Патриция Бамби

Фактура

«Для модного Дома Patrizia Pepe аксессуары – основополагающий элемент стиля. Мы создаем их со страстью и увлеченностью, уделяя особое внимание силуэтам, цветам и материалам в поиске самых оригинальных сочетаний», - говорит Патриция Бамби. Подтверждением слов дизайнера стала игра с фактурами в новой коллекции сумок. По традиции главными материалами в ней были выбраны тонкая кожа и мягкие ткани, однако без премьер не обошлось: экстравагантным натурам придутся по душе модели, дополненные вставками из яркого искусственного меха, а также из технического нейлона и сафьяновой кожи. Главным стилистическим решением коллекции стал новый минимализм, составляющий ДНК марки – он подразумевает лаконичность каждой модели, но при этом не исключает пеструю гамму или необычное оформление.

Декор

В оформлении марка сделала ставку на модные анималистичные и графичные принты, крупные 3D-аппликации и блестящую отделку моделей. Например, главная it-bag бренда Lock Fly в осенне-зимнем сезоне представлена с геометрической монограммой, а ее модель из глянцевой сафьяновой кожи украшена камуфляжным принтом. Модель Easy Lock и узнаваемые блестящие сумочки на ремешке в новом сезоне удивляют разнообразием дизайнерских решений в отделке и расцветках. Более сдержанные формы, в свою очередь, дополнены контрастными элементами в стиле рок. На вопрос ELLE, какую сумку можно считать идеальной, Патриция Бамби ответила так: ««Для меня идеальная сумка — это сочетание стиля и функциональности, дополненное универсальной формой, изысканными материалами и особенными деталями, которые отличают ее от всех других. В нашей зимней коллекции я отдаю особое предпочтение компактным сумкам на ремне, украшенным блестками и экзотическими узорами. Их можно носить как на плече, так и через плечо. Но мне нравится и сумка-тоут из одноцветной кожи в классических или более ярких тонах – она с легкостью впишется в любой образ».

Стиль