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Мода

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23 декабря 2016

Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

Смелый декор, контрастные текстуры и любимые модели Патриции Бамби

В наступившем сезоне дизайнер Патриция Бамби, основатель итальянской марки Patrizia Pepe, предлагает вспомнить о беззаботном лете и разбавить образ игривыми аксессуарами. Лейтмотивом новой коллекции Lady Butterfly стало сочетание женственности и брутальности, романтичного стиля с рок-нуаром – та же идея стала основной в линии сумок. На что стоит обратить внимание в модных аксессуарах и с чем их носить, ELLE спросил у Патриции Бамби.

Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

Патриция Бамби

Фактура

Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe
Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

«Для модного Дома Patrizia Pepe аксессуары – основополагающий элемент стиля. Мы создаем их со страстью и увлеченностью, уделяя особое внимание силуэтам, цветам и материалам в поиске самых оригинальных сочетаний», - говорит Патриция Бамби. Подтверждением слов дизайнера стала игра с фактурами в новой коллекции сумок. По традиции главными материалами в ней были выбраны тонкая кожа и мягкие ткани, однако без премьер не обошлось: экстравагантным натурам придутся по душе модели, дополненные вставками из яркого искусственного меха, а также из технического нейлона и сафьяновой кожи. Главным стилистическим решением коллекции стал новый минимализм, составляющий ДНК марки – он подразумевает лаконичность каждой модели, но при этом не исключает пеструю гамму или необычное оформление.

Декор

Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe
Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

В оформлении марка сделала ставку на модные анималистичные и графичные принты, крупные 3D-аппликации и блестящую отделку моделей. Например, главная it-bag бренда Lock Fly в осенне-зимнем сезоне представлена с геометрической монограммой, а ее модель из глянцевой сафьяновой кожи украшена камуфляжным принтом. Модель Easy Lock и узнаваемые блестящие сумочки на ремешке в новом сезоне удивляют разнообразием дизайнерских решений в отделке и расцветках. Более сдержанные формы, в свою очередь, дополнены контрастными элементами в стиле рок. На вопрос ELLE, какую сумку можно считать идеальной, Патриция Бамби ответила так: ««Для меня идеальная сумка — это сочетание стиля и функциональности, дополненное универсальной формой, изысканными материалами и особенными деталями, которые отличают ее от всех других. В нашей зимней коллекции я отдаю особое предпочтение компактным сумкам на ремне, украшенным блестками и экзотическими узорами. Их можно носить как на плече, так и через плечо. Но мне нравится и сумка-тоут из одноцветной кожи в классических или более ярких тонах – она с легкостью впишется в любой образ».

Стиль

Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe
Зимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

«Когда я рисую, придумываю и воплощаю идею в предмет одежды или аксессуар, у меня всегда возникают мысли о том, чего хотят женщины. Я думаю об их желании проявить свой характер, силу, индивидуальность, в том числе, и в своей одежде. Плодом таких размышлений однажды стала и первая сумка Patrizia Pepe», - вспоминает дизайнер. Сегодня широким выбором аксессуаров Патриция Бамби стремится дать каждой женщине возможность выразить себя. Сумки жестких форм прекрасно дополнят образ в деловом стиле, сумка-тоут подойдет на случай, если вы сделали выбор в пользу джинсов, косухи и ковбойских сапог или комбинезона из кади и денима, а миниатюрные клатчи на ремешке составят отличную компанию коктейльному платью с отделкой из пайеток или кружева. К слову, эти и многие другие модели одежды можно также найти в коллекции Lady Butterfly. Порой сумка и ее содержание говорит о нас больше любых слов. Так, в любую сумку Патриции Бамби обязательно должны помещаться iPod, записная книжка, солнцезащитные очки и косметичка. Дизайнер поясняет: «В сущности, это музыка, организация всего и капелька тщеславия, свойственного всем женщинам». Сколько же сумок должно быть у каждой женщины? «Ровно столько, сколько она пожелает, - убеждена синьора Бамби.- Мне нравится думать, что каждая из нас может позволить себе иметь все, что захочет, в качестве компенсации за нескончаемый труд, стремление успеть все и на работе, и в семье, а иногда и просто важно уступить внезапному и неудержимому шопинг-порыву, желая купить полезную и красивую вещь».

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