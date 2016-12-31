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Мода

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31 декабря 2016Большакова Елена

В каких цветах встречать 2017 год

Как наряжаться в новогоднюю ночь

Несмотря на то, что в предпраздничной суете приходится решать огромное количество проблем вроде составления новогоднего меню или мучительного выбора между искусственной и натуральной елкой, одним из самых сложных и животрепещущих вопросов все же остается одежда: в каком цвете встречать новый год 2017?

В каких цветах встречать 2017 год

По мнению астрологов, покровитель грядущего года Огненного Петуха неравнодушен ко всем оттенкам красного и желтого. Из чего можно сделать вывод, что при выборе новогоднего наряда отдавайте предпочтение платьям бордового, алого, рубинового, оранжевого, канареечного и золотого цветов. Кроме того, актуальными будут наряды спокойных цветов вроде белого, телесного, пудрового. При этом не стоит забывать, что петух — домашняя птица, поэтому сам Новый год стоит провести дома, в кругу семьи, ведь он любит, когда окружающие обращают на него внимание. Поэтому не бойтесь переборщить с блестками и мишурой. Подойдут длинные платья или наряды с ярким орнаментом.

Если же вы не хотите ярко наряжаться для домашней вечеринки, тогда стоит обратить внимание на аксессуары. Скромное черное платье можно украсить брошью с изображением петуха. А если обратиться к вопросу о том, в каком цвете украшений встречать новый год 2017, то лучше отдать предпочтение золотым серьгам, браслетам и подвескам. Кроме того, не лишними будут заколки или ободки с деталями из перьев или кристаллов (предпочтительно красных или желтых цветов). Что же касается камней, то лучше выбрать натуральные. Отлично подойдет розовый или белый жемчуг.

В каких цветах встречать 2017 год

Что же касается того, в каких цветах не стоит встречать новый 2017 год, то здесь астрологи сходятся во мнении, что нужно избегать леопардовых, тигровых и прочих «хищных» принтов. И в этом нет ничего удивительного, ведь, как известно, петухи не очень дружат с семейством кошачих. Кроме того, лучше не появляться в праздничную ночь в платье зеленых и коричневых оттенков.

Отдельным пунктом в вопросе, в каких цветах встречать новый 2017 год, стоит макияж. Судя по всему, не зря в последние несколько месяцев профессиональные визажисты вроде Пэт Макграт, выпускающие собственные линии косметических средств, обратились к блесткам и глиттерам. Золотые тени будут особенно актуальны в эту новогоднюю ночь. Правда, если вы хотите несколько соригинальничать, то замените их медным оттенком или изобразите на своих веках градиент — от темного цвета к более светлому. Кстати, блестки можно «положить» на однотонный «фон». Вначале нанесите на все подвижное веко темный цвет (к примеру, черный), а затем припорошите его блестящим пигментом. Также не забывайте про наличие в коллекциях различных косметических марок ярких подводок и золотых тушей для ресниц.

Праздничная ночь с 31 декабря на 1 января — единственное время в году, когда любой макияж не будет казаться чрезмерным. Поэтому, несмотря на яркие глаза, не отказывайте себе в удовольствии накрасить губы красной или бордовой помадой.

В каких цветах встречать 2017 год

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