В каких цветах встречать 2017 год

Несмотря на то, что в предпраздничной суете приходится решать огромное количество проблем вроде составления новогоднего меню или мучительного выбора между искусственной и натуральной елкой, одним из самых сложных и животрепещущих вопросов все же остается одежда: в каком цвете встречать новый год 2017?

По мнению астрологов, покровитель грядущего года Огненного Петуха неравнодушен ко всем оттенкам красного и желтого. Из чего можно сделать вывод, что при выборе новогоднего наряда отдавайте предпочтение платьям бордового, алого, рубинового, оранжевого, канареечного и золотого цветов. Кроме того, актуальными будут наряды спокойных цветов вроде белого, телесного, пудрового. При этом не стоит забывать, что петух — домашняя птица, поэтому сам Новый год стоит провести дома, в кругу семьи, ведь он любит, когда окружающие обращают на него внимание. Поэтому не бойтесь переборщить с блестками и мишурой. Подойдут длинные платья или наряды с ярким орнаментом. Если же вы не хотите ярко наряжаться для домашней вечеринки, тогда стоит обратить внимание на аксессуары. Скромное черное платье можно украсить брошью с изображением петуха. А если обратиться к вопросу о том, в каком цвете украшений встречать новый год 2017, то лучше отдать предпочтение золотым серьгам, браслетам и подвескам. Кроме того, не лишними будут заколки или ободки с деталями из перьев или кристаллов (предпочтительно красных или желтых цветов). Что же касается камней, то лучше выбрать натуральные. Отлично подойдет розовый или белый жемчуг.

Что же касается того, в каких цветах не стоит встречать новый 2017 год, то здесь астрологи сходятся во мнении, что нужно избегать леопардовых, тигровых и прочих «хищных» принтов. И в этом нет ничего удивительного, ведь, как известно, петухи не очень дружат с семейством кошачих. Кроме того, лучше не появляться в праздничную ночь в платье зеленых и коричневых оттенков.