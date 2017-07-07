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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 июля 2017Сергеева Алина

    Тренд: цепочки-браслеты

    Еще один тренд 90-х возвращается

    Сегодня мы очень любим говорить о том, что 90-е возвращаются. Во-первых, это правда — мода ретроспективна. Во-вторых, мы очень любим сравнивать. Ведь, согласитесь, куда интереснее не просто констатировать факт, что цепочки-браслеты вернулись, но вспомнить, что вокруг этого тренда когда-то был хайп, как сейчас любят говорить, потом его забыли и даже открестились от него как от одного из самых надоевших. Но вот уже который сезон подряд мы снова без ума от тонких женственных браслетов, которые каким-то немыслимым образом 20 лет назад соседствовали с толстыми цепями «в палец».

    Тренд: цепочки-браслеты

    В этом сезоне правил обращения с цепочками-браслетами нет: можно носить как в 90-е — в несколько рядов, с часами или оберегами, — а можно оставить 1-2 тонких браслета в качестве очень деликатного акцента. Серебряный, золотой или бижутерия — не имеет значения, зачастую купленный за 15$ не всегда легко отличить от «тяжелого люкса», если на нем нет опознавательных знаков типа голубых сердечек Tiffany.

    Тонкий браслет может быть с подвеской в виде звезды, луны или вашего имени. Плетение тоже любое — якорное, панцирное, венецианское. Если любите камни, то и здесь вам зеленый свет: все виды подвесных камней всех цветов также актуальны. Словом, осталось только выбрать правильную цепочку на руку. В нашем обзоре — 10 идей на эту тему.

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