Тренд: цепочки-браслеты

Сегодня мы очень любим говорить о том, что 90-е возвращаются. Во-первых, это правда — мода ретроспективна. Во-вторых, мы очень любим сравнивать. Ведь, согласитесь, куда интереснее не просто констатировать факт, что цепочки-браслеты вернулись, но вспомнить, что вокруг этого тренда когда-то был хайп, как сейчас любят говорить, потом его забыли и даже открестились от него как от одного из самых надоевших. Но вот уже который сезон подряд мы снова без ума от тонких женственных браслетов, которые каким-то немыслимым образом 20 лет назад соседствовали с толстыми цепями «в палец».

В этом сезоне правил обращения с цепочками-браслетами нет: можно носить как в 90-е — в несколько рядов, с часами или оберегами, — а можно оставить 1-2 тонких браслета в качестве очень деликатного акцента. Серебряный, золотой или бижутерия — не имеет значения, зачастую купленный за 15$ не всегда легко отличить от «тяжелого люкса», если на нем нет опознавательных знаков типа голубых сердечек Tiffany.

Тонкий браслет может быть с подвеской в виде звезды, луны или вашего имени. Плетение тоже любое — якорное, панцирное, венецианское. Если любите камни, то и здесь вам зеленый свет: все виды подвесных камней всех цветов также актуальны. Словом, осталось только выбрать правильную цепочку на руку. В нашем обзоре — 10 идей на эту тему.