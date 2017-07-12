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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    12 июля 2017

    Тренд: сиреневый — хит сезона

    Как приручить один из самых актуальных оттенков лета

    Если самое модное сочетание этого лета – розовый с оранжевым - уже успело наскучить, а душа все равно требует добавить яркости, пора расставить цветовые акценты в пользу оттенков сиреневого. Не самый очевидный цвет в этом сезоне наверстывает упущенное и завоевывает сердца стилистов и дизайнеров, наперебой советующих отставить сомнения и присмотреться к вещам и аксессуарам оттенков романтичных лаванды и сирени. Сексуальный металлизированный тренч на голое тело, романтичное платье в пейзанском стиле или небольшой, но заметный аксессуар с золотой фурнитурой, - в предваряющих осенний сезон коллекциях Pre-Fall есть, где разгуляться, подбирая свою версию адаптации тренда.

    Christopher Kane

    Christopher Kane, Pre-Fall 2017

    Кейт Мосс

    Кейт Мосс на показе Karl Lagerfeld, весна — лето 1995

    Хейли Болдуин

    Модель Хейли Болдуин в Париже, 2017

    Тренд

    Платье, Marianna Senchina.

    Тренд

    Шляпа, Littledoe.

    Тренд

    Сумка, Coccinelle.

    Тренд

    Туфли, Prada.

    Тренд

    Брюки, Jonathan Cohen.

    Тренд

    Браслет, Jemma Wynne.

    Тренд

    Сапоги, Gucci.

    Тренд

    Колье, Yana.

    Тренд

    Блуза, Flow the Label.

    Тренд

    Солнцезащитные очки, Dior

    Стиль: Maria Pepelova

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