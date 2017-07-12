Тренд: сиреневый — хит сезона

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Как приручить один из самых актуальных оттенков лета
Если самое модное сочетание этого лета – розовый с оранжевым - уже успело наскучить, а душа все равно требует добавить яркости, пора расставить цветовые акценты в пользу оттенков сиреневого. Не самый очевидный цвет в этом сезоне наверстывает упущенное и завоевывает сердца стилистов и дизайнеров, наперебой советующих отставить сомнения и присмотреться к вещам и аксессуарам оттенков романтичных лаванды и сирени. Сексуальный металлизированный тренч на голое тело, романтичное платье в пейзанском стиле или небольшой, но заметный аксессуар с золотой фурнитурой, - в предваряющих осенний сезон коллекциях Pre-Fall есть, где разгуляться, подбирая свою версию адаптации тренда.
Christopher Kane, Pre-Fall 2017
Кейт Мосс на показе Karl Lagerfeld, весна — лето 1995
Модель Хейли Болдуин в Париже, 2017
Платье, Marianna Senchina.
Шляпа, Littledoe.
Сумка, Coccinelle.
Туфли, Prada.
Брюки, Jonathan Cohen.
Браслет, Jemma Wynne.
Сапоги, Gucci.
Колье, Yana.
Блуза, Flow the Label.
Солнцезащитные очки, Dior
Стиль: Maria Pepelova