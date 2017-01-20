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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Тренд сезона: гардероб «с мужского плеча»

Широкие брюки, объемные жакеты и ­удлиненные рубашки — в новом сезоне понятие «с мужского плеча» стоит воспринимать буквально

Недавняя церемония «Золотой глобус» доказала, что мужские костюмы на хрупких девушках – это такая же классика и символ элегантности, как и платье в пол: актрисы Октавия Спенсер, Эван Рейчел Вуд и Кэтрин Хаан выбрали для красной дорожки именно смокинги. Мужской стиль в наших гардеробах никого и не должен удивлять – согласно историку моды Кэти Уэрлин женщины носили элементы костюмов противоположного пола с самого изобретения одежды в принципе. XX век оформил наше представление о том, как должны выглядеть мужские вещи на женщинах – приталенные пиджаки, узкая белая сорочка, брюки «дудочки». XXI век же вносит свои коррективы. Развитие феминизма отменило навязчивое стремление выглядеть во всем соблазнительно – и теперь вполне допустимо носить свободные вещи. В том числе и мужские: если брюки, то широкие, пиджак – свободного кроя, а рубашка объемная настолько, что под низ еще может поместиться футболка. Главное – не идти на поводу у советов подбирать рафинированные аксессуары, чтобы «добавить образу женственности». Даже в мужском костюме на пару размеров больше девушка будет казаться хрупкой и изящной, поэтому в таком образе нужно идти до конца – подбирать строгие ювелирные украшения, часы с усложнениями и туфли на широком низком каблуке.

Тренд

Блуза из хлопка, Monographie, modaoperandi.com.

Тренд

Кольцо, Cornelia Webb, net-a-porter.com. 3. Жакет, Sportmax.

Тренд

Жакет, Sportmax.

Тренд

Браслет, Balenciaga, net-a-porter.com.

Тренд

Блуза, Litkovskaya.

Тренд

Запонки Paloma's Groove, стерлинговое серебро, Tiffany & Co.

Тренд

Туфли из кожи, Tibi, net-a-porter.com.

Тренд

Сумка из кожи, Prada.

Тренд

Брюки, Peter Pilotto, modaoperandi.com.

Тренд

Браслет B. Zero 1, розовое золото, черная керамика, Bulgari.

Тренд

Часы Elite Lady Moonphase, сталь, Zenith

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