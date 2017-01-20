Тренд сезона: гардероб «с мужского плеча»

Недавняя церемония «Золотой глобус» доказала, что мужские костюмы на хрупких девушках – это такая же классика и символ элегантности, как и платье в пол: актрисы Октавия Спенсер, Эван Рейчел Вуд и Кэтрин Хаан выбрали для красной дорожки именно смокинги. Мужской стиль в наших гардеробах никого и не должен удивлять – согласно историку моды Кэти Уэрлин женщины носили элементы костюмов противоположного пола с самого изобретения одежды в принципе. XX век оформил наше представление о том, как должны выглядеть мужские вещи на женщинах – приталенные пиджаки, узкая белая сорочка, брюки «дудочки». XXI век же вносит свои коррективы. Развитие феминизма отменило навязчивое стремление выглядеть во всем соблазнительно – и теперь вполне допустимо носить свободные вещи. В том числе и мужские: если брюки, то широкие, пиджак – свободного кроя, а рубашка объемная настолько, что под низ еще может поместиться футболка. Главное – не идти на поводу у советов подбирать рафинированные аксессуары, чтобы «добавить образу женственности». Даже в мужском костюме на пару размеров больше девушка будет казаться хрупкой и изящной, поэтому в таком образе нужно идти до конца – подбирать строгие ювелирные украшения, часы с усложнениями и туфли на широком низком каблуке.