Субкультурный слой: как иконы хип-хопа задают модные тренды

«Раф Симонс построил новую религию вокруг моды». Громкое заявление в адрес креативного директора Calvin Klein от рэпера ASAP Rocky появилось в американской версии Time, посвященной сотне самых влиятельных людей в мире.

Стритстайл, Нью-Йорк, 1975

И хотя бельгийский дизайнер вошел в заветный топ впервые, показательно другое — резюмировать два десятилетия карьеры Симонса на страницах журнала позвали не коллегу по цеху, а молодого рэпера. Если бренд Raf Simons — это религия, то Rocky — один из ее главных адептов, а его музыкальные треки — хвалебные молитвы.

Blindness

Fenty Puma by Rihanna

Излюбленными темами для песен рэп-исполнителей всегда служили гангста-разборки и гетто. Но сегодня вместо описания жизни трущоб в своих хитах они зачитывают список брендов в гардеробе. Например, в треке RAF, кроме своего кумира ­Симонса, ASAP Rocky упоминает Криса ван Аша, Алессандро Микеле и Джонатана Андерсона.

Fausto Puglisi

Miu Miu

Любовь оказалась взаимной. Представители модной индустрии в долгу не остались и моментально сбросили с пьедестала недавних fashion-идолов — рок-музыкантов в черных скинни и косухах. Карикатурный образ хип-хоп-исполнителя, в спущенных до колен брюках и с массивной золотой цепью на шее, сменился миксом спортивных и люксовых брендов, на которые обладатели «Грэмми» Канье Уэст, Фаррелл Уильямс и целая плеяда молодых рэперов тратят гонорары в бутиках на Пятой авеню.

Public School

MSGM

Союз рэпа и моды — наглядное доказательство истины, что продаются не столько сами вещи, сколько стиль жизни. А кадры в инстаграме и растиражированное эпикурейство звезд хип-хопа работает порой лучше прямой рекламы. Результат не заставил себя ждать — streetwear рэперов оккупировал подиумы, заставив даже самые консервативные марки пересмотреть свой курс.

ZDDZ

Ader Error

ASAP Rocky теперь снимается для Dior. Miu Miu выпускает коллекцию, напоминающую гардероб героев сериала «Отжиг» о хип-хоп-культуре 1970-х. На вещи бренда Канье Уэста Yeezy оформляют предзаказ за пару месяцев до старта продаж, а стилиста рэпера и креативного директора марки Off-White Вирджила Абло всерьез называли в числе претендентов на пост дизайнера Givenchy.

Хип-хоп-исполнитель nas, 1998

Группа brownstone, 1994

Лучше всего триумф хип-хоп-эстетики характеризуют коллаборации с рэп-артистами: Кендрик Ламар выпускает кроссовки для Reebok, а сам бренд в России представляет Oxxxymiron; Puma приглашает к сотрудничеству Рианну и The Weeknd; Дрейк работает с Air Jordan, а ­Фаррелл ­Уильямс — с adidas.

Unravel

Yeezy Season 5

Последний адепт рок-эстетики — Эди ­Слиман — покинул Saint Laurent, окончательно утвердив хип-хоп главным «саундтреком» fashion-индустрии. В таком контексте строчка из песни казахского рэпера Скриптонита: «Я дарю стиль тем, кому до него нет дела» — звучит ультимативно: то, как мы будем одеваться в ближайшее время, диктуют он и его ­коллеги.

Adidas Originals by Alexander Wang