Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    13 июля 2017Волкова Анна

    Субкультурный слой: как иконы хип-хопа задают модные тренды

    Рэперы — суперзвезды модной индустрии. ELLE разбирается, как иконы хип-хопа задают тренды и почему все хотят быть на них похожими

    «Раф Симонс построил новую религию вокруг моды». Громкое заявление в адрес креативного директора Calvin Klein от рэпера ASAP Rocky появилось в американской версии Time, посвященной сотне самых влиятельных людей в мире.

    Стритстайл, Нью-Йорк, 1975

    Стритстайл, Нью-Йорк, 1975

    И хотя бельгийский дизайнер вошел в заветный топ впервые, показательно другое — резюмировать два десятилетия карьеры Симонса на страницах журнала позвали не коллегу по цеху, а молодого рэпера. Если бренд Raf Simons — это религия, то Rocky — один из ее главных адептов, а его музыкальные треки — хвалебные молитвы.

    Blindness

    Blindness

    Fenty Puma by Rihanna

    Fenty Puma by Rihanna

    Излюбленными темами для песен рэп-исполнителей всегда служили гангста-разборки и гетто. Но сегодня вместо описания жизни трущоб в своих хитах они зачитывают список брендов в гардеробе. Например, в треке RAF, кроме своего кумира ­Симонса, ASAP Rocky упоминает Криса ван Аша, Алессандро Микеле и Джонатана Андерсона.

    Fausto Puglisi

    Fausto Puglisi

    Miu Miu

    Miu Miu

    Любовь оказалась взаимной. Представители модной индустрии в долгу не остались и моментально сбросили с пьедестала недавних fashion-идолов — рок-музыкантов в черных скинни и косухах. Карикатурный образ хип-хоп-исполнителя, в спущенных до колен брюках и с массивной золотой цепью на шее, сменился миксом спортивных и люксовых брендов, на которые обладатели «Грэмми» Канье Уэст, Фаррелл Уильямс и целая плеяда молодых рэперов тратят гонорары в бутиках на Пятой авеню.

    Public School

    Public School

    MSGM

    MSGM

    Союз рэпа и моды — наглядное доказательство истины, что продаются не столько сами вещи, сколько стиль жизни. А кадры в инстаграме и растиражированное эпикурейство звезд хип-хопа работает порой лучше прямой рекламы. Результат не заставил себя ждать — streetwear рэперов оккупировал подиумы, заставив даже самые консервативные марки пересмотреть свой курс.

    ZDDZ

    ZDDZ

    Ader Error

    Ader Error

    ASAP Rocky теперь снимается для Dior. Miu Miu выпускает коллекцию, напоминающую гардероб героев сериала «Отжиг» о хип-хоп-культуре 1970-х. На вещи бренда Канье Уэста Yeezy оформляют предзаказ за пару месяцев до старта продаж, а стилиста рэпера и креативного директора марки Off-White Вирджила Абло всерьез называли в числе претендентов на пост дизайнера Givenchy.

    nas, 1998

    Хип-хоп-исполнитель nas, 1998

    Группа brownstone, 1994

    Группа brownstone, 1994

    Лучше всего триумф хип-хоп-эстетики характеризуют коллаборации с рэп-артистами: Кендрик Ламар выпускает кроссовки для Reebok, а сам бренд в России представляет Oxxxymiron; Puma приглашает к сотрудничеству Рианну и The Weeknd; Дрейк работает с Air Jordan, а ­Фаррелл ­Уильямс — с adidas.

    Unravel

    Unravel

    Yeezy Season 5

    Yeezy Season 5

    Последний адепт рок-эстетики — Эди ­Слиман — покинул Saint Laurent, окончательно утвердив хип-хоп главным «саундтреком» fashion-индустрии. В таком контексте строчка из песни казахского рэпера Скриптонита: «Я дарю стиль тем, кому до него нет дела» — звучит ультимативно: то, как мы будем одеваться в ближайшее время, диктуют он и его ­коллеги.

    Adidas Originals by Alexander Wang

    Adidas Originals by Alexander Wang

    Jahnkoy

    Jahnkoy

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз