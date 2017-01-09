Солнечный круг: жёлтые платья «Золотого глобуса - 2017»

Жёлтые платья на прошедшей церемонии вручения премии «Золотой глобус» стали едва ли не главным трендом - после золота и серебра. В стиле «дорого-богато» выступила большая половина звёзд Голливуда, а другая же обратилась к ещё более противоречивому желтому цвету. Если раньше редкая церемония насчитывала хотя бы пару платьев позитивного летнего оттенка, то вчера знаменитости, словно сговорившись, устроили настоящий жёлтый флешмоб.

Эмили Ратаковски

По традиции самой «раздетой» звездой стала Эмили Ратаковски - красавица выбрала откровенный наряд Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре. Глубоко беременная Натали Портман, напротив, выбрала наглухо закрытое лаконичное платье Prada - жёлтый цвет стал его единственной пикантностью.

Натали Портман

Риз Уизерспун и вовсе стала едва ли не главным триумфатором красной дорожки церемонии - ее желтое платье Atelier Versace, роскошное и лаконичное одновременно, безусловно, стало лучшим желтым платьем церемонии.

Риз Уизерспун

Небезопасный для чернокожих девушек, жёлтый цвет неожиданно украсил Виолу Дэвис, выбравшую лаконичный наряд от Michael Kors, а звезду Болливуда красавицу Дипику Падуконе и вовсе превратил в настоящую диву - ее желто-лимонный наряд был символично надет по типу сари.

Виола Дэвис

Дипика Падуконе

Наряд насыщенного жёлтого оттенка выбрала также Кендалл Дженнер, а звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс отдала предпочтение позитивному жёлтому классического яркого оттенка.

Мэйси Уильямс