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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 января 2017

Солнечный круг: жёлтые платья «Золотого глобуса - 2017»

Звезды Голливуда неожиданно сделали выбор в пользу самого сложного цвета для красной дорожки

Жёлтые платья на прошедшей церемонии вручения премии «Золотой глобус» стали едва ли не главным трендом - после золота и серебра. В стиле «дорого-богато» выступила большая половина звёзд Голливуда, а другая же обратилась к ещё более противоречивому желтому цвету. Если раньше редкая церемония насчитывала хотя бы пару платьев позитивного летнего оттенка, то вчера знаменитости, словно сговорившись, устроили настоящий жёлтый флешмоб.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

По традиции самой «раздетой» звездой стала Эмили Ратаковски - красавица выбрала откровенный наряд Reem Acra с глубоким вырезом на груди и бедре. Глубоко беременная Натали Портман, напротив, выбрала наглухо закрытое лаконичное платье Prada - жёлтый цвет стал его единственной пикантностью.

Натали Портман

Натали Портман

Риз Уизерспун и вовсе стала едва ли не главным триумфатором красной дорожки церемонии - ее желтое платье Atelier Versace, роскошное и лаконичное одновременно, безусловно, стало лучшим желтым платьем церемонии.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Небезопасный для чернокожих девушек, жёлтый цвет неожиданно украсил Виолу Дэвис, выбравшую лаконичный наряд от Michael Kors, а звезду Болливуда красавицу Дипику Падуконе и вовсе превратил в настоящую диву - ее желто-лимонный наряд был символично надет по типу сари.

Виола Дэвис

Виола Дэвис

Дипика Падуконе

Дипика Падуконе

Наряд насыщенного жёлтого оттенка выбрала также Кендалл Дженнер, а звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс отдала предпочтение позитивному жёлтому классического яркого оттенка.

Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

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