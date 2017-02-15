«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 февраля 2017

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

10 вещей из прошлого, которые актуальны в новом сезоне

Прежде, чем задуматься об обновлении гардероба, стоит провести ревизию. Вполне возможно, все, что нужно для самых модных образов сезона, у вас уже есть. Мы проанализировали весенне-летние коллекции и выяснили, что парки и укороченные топы со слоганами заслуживают второго шанса, а на платья в цветочек, возможно, придется открыть охоту в магазинах винтажа. Новая жизнь старых вещей - в нашем обзоре.

укороченный топ

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Cividini, Carven, Giamba, Elisabetta Franchi, Ports 1961, Versace

Нельзя сказать, что укороченный топ до сегодняшнего момента был в забвении - он мелькает на подиуме каждый сезон, но всплеск интереса к стилю 1990-х и 2000-х обеспечил ему суперпопулярность. Трикотажный топ, однотонный или с логотипом бренда, наверное носил или хотя бы помнит каждый, чья юность пришлась на этот период. Теперь его без сомнений можно вернуть в базовый гардероб и носить с широкими брюками, юбкой-карандаш или поверх платья.

топ с надписью

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Hood by Air, Dior, Hood by Air, Vetements, Michael Kors

Мир должен знать о чем вы думаете, и способов самовыражения становится все больше. Можно ответить на ежедневный вопрос facebook «what’s on your mind?», выложить очередной мем в instagram или надеть футболку с подходящим слоганом. Самый популярный, без сомнения, придумала Мария Грация-Кьюри из Dior «We should all be feminists», но в новых коллекциях найдутся и менее радикальные высказывания или топы с лаконичным названием бренда.

платье baby-doll

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Marco De Vincenzo, Fendi, №21, Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamigli, Giamba

Несмотря на то, что феминистское движение в моде сильно как никогда, образ наивной девочки-подростка в розовых рюшах себя не изжил, и у дизайнеров в этом сезоне нашлось множество его интерпретаций. Тут и прямая отслыка к 1950-м с кокетливыми приталенными платьями с цветочным принтом, и полупрозрачные удлиненные блузки с кружевом в духе Лолиты, и объемные воланы оттенка сахарной ваты. Похоже, что веский повод посетить магазин винтажной одежды найден.

парка

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Isabel Marant, DKNY, Emilio Pucci, Sportmax, Versace, Max Mara

Парка снова в моде, причина тому - торжество на подиуме спортивного стиля. Однако, модная парка нового сезона обязательно длинная и свободного кроя. Универсальный вариант - длинная черная, как у Джиджи Хадид на показе Sportmax, очевидно, что она отлично смотрится и с купальником, и с платьем, и с трикотажными брюками. Свой взгляд на ретро-спорт продемонстрировала Донателла Версаче, а Emilio Pucci и Max Mara увлеклись графикой.

Поло

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Hood by Air, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Anteprima, Cividini, Arthur Arbesser

Главный атрибут стиля преппи - рубашка поло - неожиданно оказался предметом дизайнерских экспериментов. Поло в классическом виде с небольшим аккуратным логотипом бренда или, наоборот, с крупным названием, может обнаружится в архивах 1990-х, а новые интерпретации - прозрачные удлиненные, поло - платья с характерным воротничком, и модели с эффектом деграде. Стоит отметить, что носить поло можно с мини и миди-юбками, леггинсами и костюмами, не обращая внимания на правила стиля преппи.

жакет оверсайз

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Louis Vuitton, Tibi, Céline, Ellery, Jil Sander, Dries Van Noten

Еще один флэшбэк в 1990-е - жакет оверсайз, и теперь даже уместнее говорить «пиджак», потому что квадратный крой и широкие плечи явно копируют мужскую модель. На волне феминизма и культа сильных женщин, неудивительно, что пиджак снова в моде. Носить его лучше в соответствующей компании - с широкими брюками или юбкой-миди и рубашкой, или сорочкой, позаимствованной у бойфренда.

топ с объемными плечами

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gucci, Saint Laurent, Elisabetta Franchi, Louis Vuitton

1980-е вернулись, и похоже, надолго. Главные приметы стиля - блеск, люрекс, яркие цвета, а главное –объемные плечи, как у эксцентричных героинь сериала «Династия». Топы и платья с накладными плечами наверняка найдутся среди вещей маминой юности. В противном случае, за самыми модными моделями стоит обратиться к Balenciaga, Louis Vuitton и Gucci. Крупные украшения и металлизированные аксессуары сделают образ особенно эффектным.

прозрачное платье

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Anteprima, Chloe, Jason Wu, John Galliano, Dior, Louis Vuitton

Кажется, все устали от «голых» платьев совсем недавно, но не тут-то было. Прозрачные модели из тюля и кружева снова в моде. И это еще одна причина задуматься о новой жизни старых вещей и решить вопрос, стоит ли раз и навсегда избавляться от надоевших экземпляров. Актуальные модели весны: романтичные белые и пудровые, с люрексом в стиле уже помянутых 1980-х, как у Louis Vuitton. Сочетаем их с боди и плотным непрозрачным бельем без тени стеснения.

платье с цветочным принтом

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Prada, Tory Burch, Chloe, Isabel Marant

Цветочные принты - константа весенне-летних коллекций. Но в этом сезоне дизайнеры с особой любовью интерпретируют рисунки из 1960-х и 1970-х. Пастельные оттенки и сочетание цветов с графикой - у Prada, кислотный фон и яркие мелкие цветочки, напоминающие принты на платьях наших бабушек, у Balenciaga. А вот крой платья может быть любым без лишней лирики: с гипертрофированными воланами, высокими разрезами или объемными рукавами.

топ-бюстье

Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Dior, Kenzo, Loewe, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Max Mara

Соблазнительные топы-бюстье, отсылающие с эстетике pin-up, отлично вписываются в реалии современной моды и концепцию свободы выбора: и нарочито женственных и подчернуто маскулинных образов. Их можно сочетать с рубашкой, юбкой-пачкой, кожаной юбкой или брюками-дудочками, и использовать в повседневных и вечерних образах.

Материалы по темам

Тренд сезона: гардероб «с мужского плеча»Главный цвет 2017 года по версии ПантонМиланский ренессанс: новое место силы модной индустрии

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

НовостиКлассика жанра: главное о показе Michael Kors Collection в Нью-Йорке
Звездный стильОбраз дня: Паулина Андреева в Maison Bohemique
Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
Стиль жизниBe My Valentine: подарки на День святого Валентина для него

ELLE рекомендует

Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
Практика7 лайфхаков, чтобы получить волосы как у Ким Кардашьян
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи

Лучшее на Elle

Семья и детиБрачные игры: почему нам больше не хочется замуж
ТрендыСнова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе
Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Надежный вклад: модные серьги 2017

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.