Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Прежде, чем задуматься об обновлении гардероба, стоит провести ревизию. Вполне возможно, все, что нужно для самых модных образов сезона, у вас уже есть. Мы проанализировали весенне-летние коллекции и выяснили, что парки и укороченные топы со слоганами заслуживают второго шанса, а на платья в цветочек, возможно, придется открыть охоту в магазинах винтажа. Новая жизнь старых вещей - в нашем обзоре.

укороченный топ

Слева направо, сверху вниз: Cividini, Carven, Giamba, Elisabetta Franchi, Ports 1961, Versace

Нельзя сказать, что укороченный топ до сегодняшнего момента был в забвении - он мелькает на подиуме каждый сезон, но всплеск интереса к стилю 1990-х и 2000-х обеспечил ему суперпопулярность. Трикотажный топ, однотонный или с логотипом бренда, наверное носил или хотя бы помнит каждый, чья юность пришлась на этот период. Теперь его без сомнений можно вернуть в базовый гардероб и носить с широкими брюками, юбкой-карандаш или поверх платья.

топ с надписью

Слева направо, сверху вниз: Hood by Air, Dior, Hood by Air, Vetements, Michael Kors

Мир должен знать о чем вы думаете, и способов самовыражения становится все больше. Можно ответить на ежедневный вопрос facebook «what’s on your mind?», выложить очередной мем в instagram или надеть футболку с подходящим слоганом. Самый популярный, без сомнения, придумала Мария Грация-Кьюри из Dior «We should all be feminists», но в новых коллекциях найдутся и менее радикальные высказывания или топы с лаконичным названием бренда.

платье baby-doll

Слева направо, сверху вниз: Marco De Vincenzo, Fendi, №21, Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamigli, Giamba

Несмотря на то, что феминистское движение в моде сильно как никогда, образ наивной девочки-подростка в розовых рюшах себя не изжил, и у дизайнеров в этом сезоне нашлось множество его интерпретаций. Тут и прямая отслыка к 1950-м с кокетливыми приталенными платьями с цветочным принтом, и полупрозрачные удлиненные блузки с кружевом в духе Лолиты, и объемные воланы оттенка сахарной ваты. Похоже, что веский повод посетить магазин винтажной одежды найден.

парка

Слева направо, сверху вниз: Isabel Marant, DKNY, Emilio Pucci, Sportmax, Versace, Max Mara

Парка снова в моде, причина тому - торжество на подиуме спортивного стиля. Однако, модная парка нового сезона обязательно длинная и свободного кроя. Универсальный вариант - длинная черная, как у Джиджи Хадид на показе Sportmax, очевидно, что она отлично смотрится и с купальником, и с платьем, и с трикотажными брюками. Свой взгляд на ретро-спорт продемонстрировала Донателла Версаче, а Emilio Pucci и Max Mara увлеклись графикой.

Поло

Слева направо, сверху вниз: Hood by Air, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Anteprima, Cividini, Arthur Arbesser

Главный атрибут стиля преппи - рубашка поло - неожиданно оказался предметом дизайнерских экспериментов. Поло в классическом виде с небольшим аккуратным логотипом бренда или, наоборот, с крупным названием, может обнаружится в архивах 1990-х, а новые интерпретации - прозрачные удлиненные, поло - платья с характерным воротничком, и модели с эффектом деграде. Стоит отметить, что носить поло можно с мини и миди-юбками, леггинсами и костюмами, не обращая внимания на правила стиля преппи.

жакет оверсайз

Слева направо, сверху вниз: Louis Vuitton, Tibi, Céline, Ellery, Jil Sander, Dries Van Noten

Еще один флэшбэк в 1990-е - жакет оверсайз, и теперь даже уместнее говорить «пиджак», потому что квадратный крой и широкие плечи явно копируют мужскую модель. На волне феминизма и культа сильных женщин, неудивительно, что пиджак снова в моде. Носить его лучше в соответствующей компании - с широкими брюками или юбкой-миди и рубашкой, или сорочкой, позаимствованной у бойфренда.

топ с объемными плечами

Слева направо, сверху вниз: Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gucci, Saint Laurent, Elisabetta Franchi, Louis Vuitton

1980-е вернулись, и похоже, надолго. Главные приметы стиля - блеск, люрекс, яркие цвета, а главное –объемные плечи, как у эксцентричных героинь сериала «Династия». Топы и платья с накладными плечами наверняка найдутся среди вещей маминой юности. В противном случае, за самыми модными моделями стоит обратиться к Balenciaga, Louis Vuitton и Gucci. Крупные украшения и металлизированные аксессуары сделают образ особенно эффектным.

прозрачное платье

Слева направо, сверху вниз: Anteprima, Chloe, Jason Wu, John Galliano, Dior, Louis Vuitton

Кажется, все устали от «голых» платьев совсем недавно, но не тут-то было. Прозрачные модели из тюля и кружева снова в моде. И это еще одна причина задуматься о новой жизни старых вещей и решить вопрос, стоит ли раз и навсегда избавляться от надоевших экземпляров. Актуальные модели весны: романтичные белые и пудровые, с люрексом в стиле уже помянутых 1980-х, как у Louis Vuitton. Сочетаем их с боди и плотным непрозрачным бельем без тени стеснения.

платье с цветочным принтом

Слева направо, сверху вниз: Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Prada, Tory Burch, Chloe, Isabel Marant

Цветочные принты - константа весенне-летних коллекций. Но в этом сезоне дизайнеры с особой любовью интерпретируют рисунки из 1960-х и 1970-х. Пастельные оттенки и сочетание цветов с графикой - у Prada, кислотный фон и яркие мелкие цветочки, напоминающие принты на платьях наших бабушек, у Balenciaga. А вот крой платья может быть любым без лишней лирики: с гипертрофированными воланами, высокими разрезами или объемными рукавами.

топ-бюстье

Слева направо, сверху вниз: Dior, Kenzo, Loewe, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Max Mara