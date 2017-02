Снова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе

Слева направо, сверху вниз: Hood by Air, Dior, Hood by Air, Vetements, Michael Kors

Мир должен знать о чем вы думаете, и способов самовыражения становится все больше. Можно ответить на ежедневный вопрос facebook «what’s on your mind?», выложить очередной мем в instagram или надеть футболку с подходящим слоганом. Самый популярный, без сомнения, придумала Мария Грация-Кьюри из Dior «We should all be feminists», но в новых коллекциях найдутся и менее радикальные высказывания или топы с лаконичным названием бренда.