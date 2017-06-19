Слитно или раздельно: в моде спортивные купальники

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Пора осваивать дальние заплывы
Agent Provocateur
Без паники, никто не ждет от вас мировых рекордов. Но, надев такой купальник хотя бы раз, вы уже не захотите неспешно покачиваться на надувном матрасе. Судите сами — спортивные перекрещивающиеся лямки в отличие от американской проймы и веревочных завязок движений не стесняют, а высокотехнологичные материалы отвечают за аэродинамику и — что самое важное — поддерживают и визуально корректируют фигуру.
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