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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 июня 2017

Слитно или раздельно: в моде спортивные купальники

Пора осваивать дальние заплывы

Agent Provocateur

Agent Provocateur

Без паники, никто не ждет от вас мировых рекордов. Но, надев такой купальник хотя бы раз, вы уже не захотите неспешно покачиваться на надувном матрасе. Судите сами — спортивные перекрещивающиеся лямки в отличие от американской проймы и веревочных завязок движений не стесняют, а высокотехнологичные материалы отвечают за аэродинамику и — что самое важное — поддерживают и визуально корректируют фигуру.

Gottex

Gottex

Triumph

Triumph

Triumph

Triumph

Victoria's Secret

Victoria's Secret

Marks & Spencer

Marks & Spencer

Agent Provocateur

Agent Provocateur

Calvin Klein Swimwear

Calvin Klein Swimwear

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