Слитно или раздельно: в моде спортивные купальники

Без паники, никто не ждет от вас мировых рекордов. Но, надев такой купальник хотя бы раз, вы уже не захотите неспешно покачиваться на надувном матрасе. Судите сами — спортивные перекрещивающиеся лямки в отличие от американской проймы и веревочных завязок движений не стесняют, а высокотехнологичные материалы отвечают за аэродинамику и — что самое важное — поддерживают и визуально корректируют фигуру.