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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 декабря 2016

Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости?

Модели, которым отдают предпочтение голливудские звезды, и shoes-хиты сезона весна-лето 2017

«Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир», - говорила Мэрилин Монро, подпиливая каблуки своих лодочек, чтобы походка в кадре выглядела привлекательнее. Время показало, что слов на ветер актриса не бросала. Британская аристократка Одри Хепберн, напротив, шпильки носила не часто и запомнилась поклонникам любовью к скромным балеткам. Ботинки на небольшом каблуке выбирала загадочная Грета Гарбо – они эффектно завершали ее образ в мужском костюме. Мы выяснили, каким моделям отдают предпочтение современные звезды и где искать свою идеальную пару?

Звездный выход

Несмотря на модные веяния, у всех знаменитостей есть постоянные фавориты в обуви и аксессуарах. Так, известно, что Джессика Бил часто носит лодочки со стальным носком, Леди Гага – футуристические модели на платформе, Ева Лонгория для выходов в свет традиционно выбирает туфли с тканевой отделкой на заоблачной шпильке, иногда оформленные роскошным бантом или россыпью страз, в удобных сандалиях Кейт Мосс проводит время с дочерью – как ни крути, а гулять с детьми комфортнее в обуви на плоской подошве. Некоторые селебрити и вовсе не останавливаются только на покупках, а выпускают собственные линии обуви в сотрудничестве с известными брендами. Например, не так давно Холли Бери создала капсульную коллекцию для демократичной обувной марки 5th Avenue, Джиджи Хадид выпустила ботильоны совместно со Stuart Weitzman, Дженифер Лопес и британский певец Зейн Малик попробовали себя в роли дизайнеров Giuseppe Zanotti. Первой успешной коллаборацией в России можно с уверенностью назвать запущенную еще в 90-х совместную коллекцию Аллы Пугачевой с брендом «Эконика» (на тот момент - беспрецедентный опыт работы со звездой в стране). Выпуск коллекции Alla Pugachova был приурочен к громкому открытию первого салона «Эконика» на Новом Арбате. Примадонна нашла время в плотном концертном графике и лично посетила праздник. Стоит ли говорить, что новинки буквально смели с витрин.

Alla Pugachova. Перезагрузка

Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости?

Онлайн-показ коллекции Alla Pugachova SS 2017

Спустя 20 лет линия Alla Pugachova переросла в отдельную торговую марку, объединившую под звездным именем изысканные и элегантые модели обуви и аксессуаров, а российский бренд стал лидером отрасли в России. Основу его ДНК составили премиальные материалы и эксклюзивный дизайн. Совсем недавно «Эконика» провела первый в России онлайн-показ коллекции Alla Pugachova нового сезона весна-лето 2017, который ясно дал понять, что мы будем носить этим летом. Одна из главных примет коллекции – союз вечной классики с актуальными трендами, причем не только в дизайне: в палитре доминируют нежные перламутровые оттенки, дополненные голубым, коралловым и желтым цветами, а среди фактур кожа представлена наравне с бархатной замшей.

Пудровая кожа и устойчивый каблук

Модельный ряд весенне-летней коллекции Alla Pugachova от «Эконики» пестрит it-shoes бренда: остроносыми лодочками, ботильонами с открытым носом, стильными туфлями на толстой подошве и желтыми лоферами с необычной отделкой. Интересно выглядят открытые туфли со шнуровкой на щиколотке или крупным кожаным узлом на подъеме – то, что нужно для ленивых ужинов на веранде и пятничных коктейлей. Одной из самых оригинальных моделей коллекции, без сомнений, стали бежевые сандалии с меховой стелькой и отделкой. Украшение из кристаллов придает им особый шик, так что и на светских раутах мягкие «тапочки» будут выглядеть вполне уместно.

Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости?

Узнаваемыми акцентами коллекции Alla Pugachova в принтах и фурнитуре стали изображения звезд, солнца, луны, крошечных колибри и грациозных фламинго. Кроме того, скрученная из металлической нити заглавная буква имени Алла добавлена в виде изящной фурнитуры на некоторые модели.

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  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [1] фото [1]

Несколько моделей обуви и сумок для линии Alla Pugachova в этом сезоне разработала приглашенный дизайнер Алена Ахмадуллина. Самая запоминающаяся модель – цветные кожаные и замшевые туфли с архитектурным 3D-каблуком, на котором вылеплены сложные цветочные узоры.

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  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [2]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [3]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [4]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [5]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [6]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [7]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [2] фото [1]

В линии аксессуаров дизайнеры марки представили сумки самых разных форматов, от миниатюрной через плечо до сумок-папок, вместительных тоутов и шоперов с анималистичными принтами. Преобладающий в гамме бежевый цвет делает большинство моделей универсальными.

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  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [3] фото [2]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [3] фото [3]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [3] фото [4]
  • Следим за каждым шагом: какую обувь носят знаменитости? | галерея [3] фото [1]

Модели из коллекции весна-лето 2017 премиальной линии Alla Pugachova будут доступны в фирменных салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети с февраля 2017 года. Нет сомнений, что обувь и аксессуары из нее помогут сделать образ по-настоящему звездным, даже если вы появитесь в нем не на красной ковровой дорожке, а в офисе или на вечеринке.

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