Привет, интернет: как возникают мемы и смешные инстаграм-аккаунты о моде

То чувство, когда любимые бренды обзаводятся собственными мемами, а в сети мелькают уморительные stories с деталями показов... Мода наконец принялась за освоение актуальных форматов — блоги и онлайн-дневники из двухтысячных все больше кажутся архаикой.

Когда он бесится, что ты опоздала на 3 ­часа, но ты вся в огне и тебе уже наплевать

Все просто — в них нет сиюминутности: мы живем на таких скоростях, что нам проще отправить эмоциональный стикер в Telegram, чем писать о своих чувствах.

Когда у тебя новые ­часы, но нет друзей, ­которым их можно было бы показать

Cамая благодарная почва для маркетингового кокетства с молодой аудиторией — социальные сети.

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Каждое движение Демны Гвасалии моментально обрастает мемами — взять хотя бы синюю сумку Balenciaga, которую в сети тут же сравнили с IKEA.

Алессандро Микеле из Gucci создал свои собственные мемы, третьим кадром рекламирующие новые часы марки. Правда, мы еще ни разу не видели того, кто их действительно использует.

Паблики «ВКонтакте» больше не мертвая зона — гарантируем, вы нигде не найдете такого контента