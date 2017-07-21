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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    21 июля 2017

    Привет, интернет: как возникают мемы и смешные инстаграм-аккаунты о моде

    Разбираемся в мемах и ироничных инстаграм-аккаунтах, посвященных моде и миллениалам

    То чувство, когда любимые бренды обзаводятся собственными мемами, а в сети мелькают уморительные stories с деталями показов... Мода наконец принялась за освоение актуальных форматов — блоги и онлайн-дневники из двухтысячных все больше кажутся архаикой.

    Привет, интернет

    Когда он бесится, что ты опоздала на 3 ­часа, но ты вся в огне и тебе уже наплевать

    Все просто — в них нет сиюминутности: мы живем на таких скоростях, что нам проще отправить эмоциональный стикер в Telegram, чем писать о своих чувствах.

    Привет, интернет

    Когда у тебя новые ­часы, но нет друзей, ­которым их можно было бы показать

    Cамая благодарная почва для маркетингового кокетства с молодой аудиторией — социальные сети.

    Привет, интернет

    В инстаграм-аккаунте @siduations образы из ­последних коллекций обыгрывают в жизненных и чаще всего абсурдных ситуациях. Подпи­сывайтесь, если хотите поднять настроение и быть в ­курсе трендов!

    Каждое движение Демны Гвасалии моментально обрастает мемами — взять хотя бы синюю сумку Balenciaga, которую в сети тут же сравнили с IKEA.

    Привет, интернет

    Алессандро Микеле из Gucci создал свои собственные мемы, третьим кадром рекламирующие новые часы марки. Правда, мы еще ни разу не видели того, кто их действительно использует.

    Привет, интернет

    Паблики «ВКонтакте» больше не мертвая зона — гарантируем, вы нигде не найдете такого контента

    Но начало положено — и оно нам определенно нравится. Лайк!

    Привет, интернет
    Привет, интернет

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