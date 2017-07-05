Платье с разрезом от бедра уже давно считается одним из самых сексапильных предметов женского гардероба и безупречным орудием соблазнения. По-прежнему подобные силуэты вызывают бурное обсуждение на красных ковровых дорожках и подиумах, в звездных фотосессиях и на страницах модных журналов. Вечернее платье подобного кроя заведомо обречено на успех. ELLE — о видах платьев с разрезом.

Высокий разрез

Высокий разрез от бедра считается самым классическим вариантом в этой категории вечерних платьев и юбок. Являясь всего лишь деталью платья, которую можно подчеркнуть легким движением руки, такой разрез имеет самый яркий эффект на публике, привлекая к себе внимание окружающих. Платье с высоким разрезом на ноге должно быть максимально однотонным и без лишней отделки, делая акцент на своей самой эффектной детали. К такому платью лучше всего подбирать классические лодочки на шпильке или босоножки на высоком каблуке.

Разрезы по бокам

Другой популярный сегодня вид платья — с разрезами по бокам. Оно, в свою очередь, может быть и с броским принтом, и с оригинальными вставками из оборок или фринжа. Этот более молодежный кокетливый вариант будет эффектно смотреться с высокими босоножками на платформе, а длина платья до лодыжки или чуть ниже колена подчеркнет длинные ноги и добавит образу изюминки.

Разрез посередине

Платье в пол с разрезом посередине довольно часто можно встретить на голливудских красных ковровых дорожках. В меру консервативный силуэт лишь немного приоткрывает завесу тайны благодаря едва бросающемуся в глаза разрезу, начинающемуся от линии чуть выше колена. Такое длинное платье с разрезом отлично смотрится в отделке металлик — серебристом, темно-кобальтовом, пурпурном и позолоченном цветах.

Асимметричный разрез