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ELLE — о видах соблазнительных нарядов
Платье с разрезом от бедра уже давно считается одним из самых сексапильных предметов женского гардероба и безупречным орудием соблазнения. По-прежнему подобные силуэты вызывают бурное обсуждение на красных ковровых дорожках и подиумах, в звездных фотосессиях и на страницах модных журналов. Вечернее платье подобного кроя заведомо обречено на успех. ELLE — о видах платьев с разрезом.
Высокий разрез от бедра считается самым классическим вариантом в этой категории вечерних платьев и юбок. Являясь всего лишь деталью платья, которую можно подчеркнуть легким движением руки, такой разрез имеет самый яркий эффект на публике, привлекая к себе внимание окружающих. Платье с высоким разрезом на ноге должно быть максимально однотонным и без лишней отделки, делая акцент на своей самой эффектной детали. К такому платью лучше всего подбирать классические лодочки на шпильке или босоножки на высоком каблуке.
Другой популярный сегодня вид платья — с разрезами по бокам. Оно, в свою очередь, может быть и с броским принтом, и с оригинальными вставками из оборок или фринжа. Этот более молодежный кокетливый вариант будет эффектно смотреться с высокими босоножками на платформе, а длина платья до лодыжки или чуть ниже колена подчеркнет длинные ноги и добавит образу изюминки.
Платье в пол с разрезом посередине довольно часто можно встретить на голливудских красных ковровых дорожках. В меру консервативный силуэт лишь немного приоткрывает завесу тайны благодаря едва бросающемуся в глаза разрезу, начинающемуся от линии чуть выше колена. Такое длинное платье с разрезом отлично смотрится в отделке металлик — серебристом, темно-кобальтовом, пурпурном и позолоченном цветах.
Длинное платье с разрезом по диагонали — довольно частое явление на подиумах, а вот короткие коктейльные платья с сексапильным асимметричным разрезом встречаются крайне редко. Такой силуэт больше всего подойдет обладательницам длинных стройных ног, желающих подчеркнуть достоинства своей фигуры на публике. Останавливая выбор на подобном варианте, лучше всего выбирать короткое платье с эффектом металлик, разрез которого идет по диагонали от бедра.
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