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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 января 2017Попова ВераЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Наших шьют: в моде стиль московских окраин

В моде стиль московских ­окраин. В России этот тренд, как правило, ­критикуют, но ELLE уверен, что его ­необходимо срочно полюбить

Париж, самый разгар Недели моды. Я иду на традиционную русскую вечеринку в модный клуб с бассейном, предвкушая блеск бриллиантов, переливы меха, сдержанные улыбки жен олигархов.

стиль московских окраин

Hooligan

Все, как на любой светской вечеринке в Москве. У входа в клуб толпа: одни пытаются пройти внутрь, другие — поймать такси. В числе последних — дизайнер Данила Берг, который с недовольной миной цедит сквозь зубы: «Боже, как мы устарели» — и садится в машину.

стиль московских окраин

Alyx

Я захожу в клуб, и меня встречает реальность: если тут что-то и блестит, то это бритые головы подростков, а переливается вовсе не мех, а нейлон на бомберах с оранжевой подкладкой. Я больше не в Париже, я дома. Привет, 1990-е, подъезды окраинных многоэта­жек и Земфира в стареньком плеере.

стиль московских окраин

Gosha Rubchinskiy

Я, конечно, преувеличиваю, нет причин воспринимать этот тренд буквально. Это, скорее, метафора, понятная только русским. Не было у нас тканей, как у Alyx, денима, как у Nicopanda, и таких классных печаток, как у нового бренда Дениса Симачева Hooligan.

стиль московских окраин

Ambush

Худи Vetements с принтом из «Титаника» и толстовку с Ди Каприо с рынка в Лужниках объединяет не исполнение, а идея, которую в нашей стране не прощают и не принимают. У нас тут свои отношения с прошлым: да, мы гордимся Бродским и Барышниковым, но отчаянно не хотим признавать тот факт, что все мы вышли из одинаково убогих квартир с коврами на стенах.

стиль московских окраин

ZDDZ x Legtorn

Сначала мы спасались от своего прошлого, кидаясь на все самое блестящее и яркое, теперь мы делаем то же самое, кутаясь в дорогущий кашемир и супертехнологичные ткани.

стиль московских окраин

Off-white

Все, что приходит из родных 1990-х, кажется нам уродливым и сиюминутным — смерть тренда «с окраин» не предсказывает сегодня только ленивый. Но, я надеюсь, это только начало.

стиль московских окраин

Vetements

В конце концов, любая субкультура — будь то панк или гранж — сперва была объектом критики, а обернулась чуть ли не классикой.

стиль московских окраин

Joyrich

Сам факт того, что хулиганская одежда дворовых ребят оказалась на подиумах и в гардеробах Рианны и Канье Уэс­та, говорит о том, что в моде еще есть место свободе мысли и искренности.

стиль московских окраин

ZDDZ x Legtorn

И мы действительно устареем, если не научимся принимать реальность без предсказуемого снобизма.

стиль московских окраин

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