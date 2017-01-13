Наших шьют: в моде стиль московских окраин

Париж, самый разгар Недели моды. Я иду на традиционную русскую вечеринку в модный клуб с бассейном, предвкушая блеск бриллиантов, переливы меха, сдержанные улыбки жен олигархов.

Hooligan

Все, как на любой светской вечеринке в Москве. У входа в клуб толпа: одни пытаются пройти внутрь, другие — поймать такси. В числе последних — дизайнер Данила Берг, который с недовольной миной цедит сквозь зубы: «Боже, как мы устарели» — и садится в машину.

Alyx

Я захожу в клуб, и меня встречает реальность: если тут что-то и блестит, то это бритые головы подростков, а переливается вовсе не мех, а нейлон на бомберах с оранжевой подкладкой. Я больше не в Париже, я дома. Привет, 1990-е, подъезды окраинных многоэта­жек и Земфира в стареньком плеере.

Gosha Rubchinskiy

Я, конечно, преувеличиваю, нет причин воспринимать этот тренд буквально. Это, скорее, метафора, понятная только русским. Не было у нас тканей, как у Alyx, денима, как у Nicopanda, и таких классных печаток, как у нового бренда Дениса Симачева Hooligan.

Ambush

Худи Vetements с принтом из «Титаника» и толстовку с Ди Каприо с рынка в Лужниках объединяет не исполнение, а идея, которую в нашей стране не прощают и не принимают. У нас тут свои отношения с прошлым: да, мы гордимся Бродским и Барышниковым, но отчаянно не хотим признавать тот факт, что все мы вышли из одинаково убогих квартир с коврами на стенах.

ZDDZ x Legtorn

Сначала мы спасались от своего прошлого, кидаясь на все самое блестящее и яркое, теперь мы делаем то же самое, кутаясь в дорогущий кашемир и супертехнологичные ткани.

Off-white

Все, что приходит из родных 1990-х, кажется нам уродливым и сиюминутным — смерть тренда «с окраин» не предсказывает сегодня только ленивый. Но, я надеюсь, это только начало.

Vetements

В конце концов, любая субкультура — будь то панк или гранж — сперва была объектом критики, а обернулась чуть ли не классикой.

Joyrich

Сам факт того, что хулиганская одежда дворовых ребят оказалась на подиумах и в гардеробах Рианны и Канье Уэс­та, говорит о том, что в моде еще есть место свободе мысли и искренности.

ZDDZ x Legtorn

И мы действительно устареем, если не научимся принимать реальность без предсказуемого снобизма.