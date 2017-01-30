Надежный вклад: модные серьги 2017

Помните, пару лет назад в моде все сходили с ума по крупным, ярким колье? А до этого – по браслетам? Сегодня у дизайнеров, звезд стрит-стайла и редакторов новое увлечение – необычные, экстравагантные, а иногда и авангардные серьги. Причем необязательно крупные – модные серьги 2017 года могут быть даже крошечными, главное – оригинальность идеи и современное исполнение!

Орбитальные

1. Jennifer Fisher 2. Pamela Love 3. Elisabeth & James 4. Delfina Delettrez 5. Chloé 6. Sarah & Sebastian 7. Sophie Buhai 8. Maria Black 9. Charlotte Chesnais 10. Dion Lee 11. Roksanda Ilincic 12. Esteban Cortazar

Внимание, перед вами - самые модные серьги 2017 года! За их футуристичные плавные формы мы называем эти украшения «орбитальными», а отполированные металлы, серебро или золото, делают их похожими на детали космических кораблей. Такие серьги надо еще научиться носить – они не подойдут к цветочным принтам, пусть они тоже сегодня в моде. Сочетать их лучше с образами в стиле минимализм – строгими силуэтами с объемными рукавами, чистыми цветами и технологичными тканями. Надев эти серьги, можно блеснуть эрудицией и при случае сообщить собеседнику, что созданы они по всем правилам школы «Баухаус» - они логичные и механистичные, чистейший символ синкретического искусства.

Каффы

1. Charlotte Chesnais 2. Jennifer Fisher 3. Catbird 4. Repossi 5. Colette Jewelry 6. Perlota 7. Jennifer Fisher 8. Sarah & Sebastian 9. Cote 10. Saint Laurent 11. Rodarte

Эти украшения не сдают свои позиции на модной арене, и неудивительно, что они так популярны – эти серьги не требуют проколов, ведь крепятся они на любую часть уха, кроме мочки. Каффы сегодня могут быть как минималистские, так и наоборот – в викторианском стиле, фантазийные, в виде цветов, в общем, на любой вкус. Эти серьги хорошо смотрятся с забранными наверх или убранными в хвост волосами, а одежду стоит подбирать, опираясь на стиль самих украшений.

Миниатюры

1. Sarah & Sebastian 2. Ileana Makri 3. Saskia Diez 4. Charlotte Chesnais 5. Maria Tash 6. Yvonne Leon 7. Jemma Wynne 8. Maria Black 9. Wwake 10. Maria Tash 11. Dior

Относительно новый вид сережек – это крошечный пуссет в одно ухо. Способа подчеркнуть свою индивидуальность, деликатно и тонко, лучше нет – такие серьги могут быть выполнены в совершенно разных стилях, видах и из разных камней и металлов. Еще один бонус – сочетать их действительно можно с чем угодно и не расставаться неделями.

Асимметричные

1. Aurelie Bidermann 2. Saint Laurent 3. Sydney Evan 4. Isabel Marant 5. Elise Dray 6. Percossi Papi 7. Chloé 8. Stella McCartney 9. Jennifer Fisher 10. Stephen Webster x Tracey Emin 11. Giambattista Valli

Крестик и сердечко, букет ромашек и один бутон, солнце и полумесяц – дизайнеры и ювелиры играют с антитезами, представляя пары сережек, в которых одна совершенно не похожа на другую. При этом выполнены они все же в одном стиле – чтобы никто не подумал, что спросонья вы просто надели разные украшения. С чем носить эти модные серьги? Можно поддержать асимметричную тему костюмами и платьями в стиле бренда Jacquemus, или же надевать их с образами на выход – внимание вы точно привлечете.

Statement

1. Etro 2. Lama Hourani 3. Oscar de la Renta 4. Dannijo 5. Kenneth Jay Lane 6. Dolce & Gabbana 7. Percossi Papi 8. Anabela Chan 9. Elisabetta Franchi 10. Gucci 11. Daks

На русский язык слово «statement» можно перевести как «Заявление» - то есть сережки с таким названием созданы для того, чтобы заявить миру о вашей индивидуальности и чувстве стиля. Под влиянием минимализма яркие крупные серьги стали сдавать позиции в моде, но мы просто не удержались и сделали подборку именно из них – уж больно эти украшения красивые. Яркие материалы, причудливые орнаменты, избыточность деталей – любоваться этими сережками точно можно бесконечно.

Кольца

1. Scosha 2. Dolce & Gabbana 3. Aurelie Bidermann 4. Amrapali 5. Rosantica 6. Maria Black 7. Marni 8. Altuzzara 9. Josie Natori 10. Tibi

Серьги-кольца стали важной частью женских гардеробов еще с 80-х годов – они отражают сразу и дерзкую эпоху диско, и смелость современных женщин в выборе аксессуаров. Тем более что сегодня серьги-кольца должны выглядеть не просто как два кольца – в новых коллекциях украшения достигают диаметра десять сантиметров и декорированы по максимуму. Они могут быть выполнены в этническом стиле, напоминая драгоценности махараджей, или же сделаны в духе футуризма с плавными перекручивающимися линиями. Носить их тоже стоит с одеждой в стиле 80-х, благо она сегодня снова в моде.

Длинные цепи

1. Gucci 2. Saskia Diez 3. Eddie Borgo 4. Isabel Marant 5. Ippolita 6. Kenneth Jay Lane 7. Almasika 8. Valentino 9. Wwake 10. Shiatzy Chen 11. Jill Stuart