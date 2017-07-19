Лихие 90-е: 8 обувных трендов этого сезона, которым мы не очень рады

Будем честны: на Лене Перминовой самые концептуальные туфли будут смотреться модно — даже если они будут не сильно ее украшать. Женщине, которая не так похожа на нимфу, как Лена, и весит больше 55 кг, подойдет не всякая обувь, а умение миксовать ее с остромодной одеждой и вовсе может создать комический эффект. Словом, вернувшиеся из лихих 90-х некоторые обувные тренды вызывают у нас серьезные опасения — носить такую обувь получится не у всех. Впрочем, констатируем факт: это очень модно в нынешнем сезоне.

Тяжелая платформа, небольшой каблук и цветочный принт. На тонких ножках столичных it-girls такие сабо, как мы их называли в 90-е, смотрелись бы очень круто, но среднестатистическую женщину эта обувь вряд ли украсит.

Loeffler Randall

Ну признайтесь, у вас были такие туфли принцессы на выпускном? Атласные ленточки, милые брошечки, любимые цвета диснеевских героев. И да — это снова в моде. К сожалению.

Miu Miu

Леопардовый принт. Нам столько лет упорно вкладывали в голову редакторы глянцевых журналов, что «Кавалли стайл» — это пошлость, что тут уж ничего не поделать — привычка сформировалась. А между тем все героини мирового стритстайла снова носят этот принт без зазрения совести.

Topshop

Черный бархат и стеклянные стразы — убийственное сочетание как бы намекает на то, что к моде надо относиться с юмором. Но вот только иронию умеют считывать немногие. Поэтому добавим и данный тренд в число потенциально опасных.

Attico

Немного меха на обувь пастельных тонов. Если вы готовы, что большинство решит, будто вы отправились из дома в чешках для будуара, то все ок.

Trademark

Широкий низкий каблук — это удобно. И он не испортит тонкую ногу с изящной щиколоткой, но женщинам других комплекций точно не добавит красоты.

Marc Jacobs

Китч — это круто, потому что, опять же, показывает, что вы человек не просто с юмором, но с самой ценной его разновидностью — самоиронией. Впрочем, не всегда мода — лучшая область для подобных экспериментов. Если только вы не отправляетесь на костюмированный бал типа Midsummer'а.

Charlotte Olympia

Милые странности типа кружева с брошами — как говорится, ноу комментс.