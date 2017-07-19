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    19 июля 2017Молчанова Зоя

    Лето в городе: как одеться на музыкальный фестиваль?

    Готовимся к главному фестивалю сезона, или 6 идеальных образов для «Пикника «Афиши»»

    Лето все же заглянуло в столицу, так что пора сделать его незабываемым: например, отправиться на главный фестиваль сезона «Пикник «Афиши». По традиции праздник музыки, танцев и вкусной еды состоится в парке «Коломенское» 29 июля. Программа максимум — не просто обойти всю территорию, поймать городской загар и познакомиться с солистом любимой группы, но и появиться во всех хрониках фестивального стритстайла. ELLE заранее ставит галочку напротив последнего пункта — шесть идеальных образов для главного летнего события в нашем материале.

    Как на «Коачеллу»

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Платье, Alice&Olivia; балетки и сумка, J.W.ANDERSON; браслет, Chloe; подвеска, Isabel Marant; очки, MYKITA

    Нежное кружевное платье, которое можно сочетать с утонченными босоножками, спортивными кедами или грубыми ботинками — универсальный фестивальный наряд. К нему легко подбирать аксессуары, особенно если у вас открыты плечи: крупные серьги, необычные чокеры, изящные цепочки и подвески. Добавьте сюда яркую маленькую или замшевую сумку с бахромой бежевого или горчичного цвета — и с «Афиши» можно сразу на «Коачеллу».

    Современная нимфа

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Платье, Alexander Mcqueen; рюкзак, Fendi; босоножки, DIMISSIANOS&MILLER; серьги, Isabel Marant; очки, Dolce&Gabbana

    Яркое легкое платье с цветочным принтом слишком самодостаточно, чтобы разбавлять его кружевами или бахромой, но пара заметных акцентов не помешает. Рюкзаки или сумки насыщенных оттенков и пестрые, но изящные аксессуары сделают образ экзотичным, но актуальным и в большом городе.

    Волшебные штаны

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Джинсы, Marni; топ, H&M; кардиган, Givenchy; сумка, Gucci; босоножки, Chloe; подвеска, Valentino

    С джинсами-клеш можно экспериментировать бесконечно, но больше всего они нравятся нам в сочетании с шелковыми топами или топами-бандо. На всякий случай захватите с собой удлиненный легкий кардиган — нет, мы не намекаем на похолодания, это важная часть образа для фото — и не забудьте про яркие детали в виде сумки, обуви или украшений.

    Нежность в городе

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Брюки, Vivetta; топ, Fenty x Puma; сумка, Loewe; обувь, Jimmy Choo; серьги, CATALINA D'ANGLADE; очки, Prada

    Розовый — цвет сезона, так что не бойтесь сочетать несколько его оттенков между собой. Так, нежно-розовые брюки разбавит соблазнительный кремовый корсет, а сумка в форме экзотического животного добавит образу невинного кокетства. Не бойтесь аксессуаров геометрических форм и обуви с металлическим отливом. Вишенка на торте — очки с темно-розовыми линзами.

    Извините, а вы не Кендалл Дженнер?

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Топ, Mango; шорты, Saint Laurent; накидка, Marc Cain; сумка, Furla; босоножки Marni; очки, Dita Eyewear

    В таком образе на фестивале чаще всего можно встретить Кендалл Дженнер и ее ближайших подруг. Джинсовые шорты и вязаный топ — беспроигрышное сочетание, а если хочется накинуть что-нибудь на плечи, но надоели бомберы и джинсовые куртки-oversize, на помощь придет легкий жакет с бахромой в стиле бохо. В завершение образа — удобные босоножки, сумка с аппликацией, необычное колье и солнцезащитные очки, без них ни одна потенциальная Кендалл не выходит из дома.

    Подруга рок-звезды

    как одеться на музыкальный фестиваль

    Юбка, Unravel Project; футболка, Anna K; джинсовая куртка, Sandrine Rose; босоножки, Marni; браслет, Red Valentino; моно-серьга Chloe

    Кто знает, как закончится этот день, возможно, кто-то из красавцев-музыкантов — а в этом году на фестивале выступают Kasabian и Foals — выделит вас из толпы. К такому знакомству нужно подготовиться заранее: рваные джинсы, а лучше джинсовая юбка с разрезом — будто вы садовыми ножницами превратили слишком приличную вещь в одеяние Кортни Лав, — футболка с кричащей надписью, удобные босоножки, чтобы можно было приправить песни безумными танцами, и украшения с шипами и кольцами.

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