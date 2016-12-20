Главный цвет 2017 года по версии Пантон

В начале декабря Институт Pantone традиционно определил главный цвет наступающего 2017 года . Им объявлен светло-зеленый оттенок под названием Greenery — символ новых начинаний. Свежий и искрящийся желто-зеленый оттенок, который чаще всего можно уловить на деревьях в самом начале весны, характеризует возрождение природы и обновление жизни. По словам представителя Института Pantone, светло-зеленый оттенок отражает единение человека с природой и напоминает о весенних листьях. Ведущие дизайнеры опередили пророческую новость — многие весенне-летние коллекции, представленные еще в октябре на главных мировых подиумах, обращаются именно к этому оттенку и вдохновлены ботаникой. ELLE — о том, как и с чем носить светло-зеленый.

На подиуме и правда давно не было такого изобилия образов в светло-зеленых оттенках: от роскошных вечерних тог у Oscar de la Renta и сексапильных брючных костюмов Louis Vuitton до стильных купальников Pucci с эффектом колорблока и практичных джемперов у Michael Kors, цвет свежей весенней травы покорил Милан, Париж и Нью-Йорк.

С окончанием зимы можно, без сомнения, ожидать нашествия зеленых — тотал лук в главном оттенке года рискует стать одним из самых смелых и одновременно эффектных модных экспериментов-2017. А еще светло-зеленый — идеальный цвет для создания образа в стиле колорблок. Он хорошо смотрится с нейтральными черным и серым, а также эффектно сочетается с более позитивными оттенками спектра — ярко-розовым, голубым, оранжевым и желтым. В предстоящем году стилисты также предлагают объединять светло-зеленый и с белым для создания минималистичного и отточенного образа. Тем, кто не осмеливается обзавестись вещью одного цвета, предлагается масса альтернативных вариантов с вкраплениями светло-зеленого цвета на принтах или аппликациях.

Вообще, светло-зеленый оттенок традиционно используется для создания ярких аксессуаров. Солнцезащитные очки, широкие пластиковые браслеты, сумочки и босоножки только выиграют от этого броского и вдохновляющего оттенка, однако в предстоящем году на них одних останавливаться вовсе не стоит. Светло-зеленые летящие летние платья, струящиеся юбки-макси, полупрозрачные блузы и строгие топы доминируют в весенне-летних коллекциях, призывая к единению с природой и вдохновляя на новые свершения.

Офисный дресс-код приветствует наступающей весной брючные костюмы серого цвета с ярко-зеленым шелковым топом, а на вечеринку так и просится облегающее мини-платье сочного весеннего оттенка. Носить платье или юбку светло-зеленого цвета следует с соответствующей обувью — поэтому в моду возвращаются лакированные лодочки во всех оттенках зеленого, а также босоножки и лоферы на любой вкус.