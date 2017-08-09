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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    09 августа 2017Личагина Полина

    C чем носить: платье-майка

    ELLE — о топ-тренде уходящего лета

    Платье-майка — наверное, самая удобная и практичная вещь этого лета. Вещь, которую уместно надеть на вечеринку и в которой так комфортно проводить будний день, представлена практически в каждой модной коллекции, намекая на то, что комфорт сегодня превыше всего. На примере черной модели от A.P.C. ELLE рассмотрел пять стильных летних образов с платьем-майкой.

    С кедами

    C чем носить: платье-майка

    Выбор ELLE: кеды Acne Studios, очки Mykita в Farfetch.com, рюкзак Moschino

    С чем носить платье-майку каждый день? Самый популярный образ этого лета достигается максимально просто: длинное платье-майка, белые кеды и броский аксессуар — будь то яркий мини-рюкзак или массивные и цветные солнцезащитные очки. Носить платье-майку с кедами удобнее всего, да и простор для фантазии тут велик.

    С кожаным бомбером

    C чем носить: платье-майка

    Выбор ELLE: бомбер Zara, ботильоны Nicholas Kirkwood, сумка Fendi

    Возвращение в моду кожаных бомберов минувшей весной определило ход лета для многих поклонниц рок-н-ролльной моды — вслед на весенними потертыми джинсами и черными водолазками они достали из шкафа черное платье-майку, которое отлично вписалось в брутальный образ.

    C ботинками на платформе

    C чем носить: платье-майка

    Выбор ELLE: куртка Vetements, ботинки Balenciaga, кепка Off-White

    Еще один яркий тренд этого лета вернул нас на диджейские сеты и рейв-вечеринки начала 1990-х. Объемные или вовсе бесформенные куртки-бомберы, причудливые аксессуары из пластика и неона и бросающиеся в глаза издалека массивные ботинки на высокой платформе, на которую решаются только самые смелые, стремительно завоевали подиумы. Почему бы не объединить такой экспрессивный образ с платьем-майкой, собираясь на модную вечеринку?

    С широкополой шляпой

    C чем носить: платье-майка

    Выбор ELLE: шляпа Eugenia Kim, слайдеры Joshua Anderson, браслет на ногу Shay

    В жаркий летний день вовсе не зазорно дополнить трикотажное платье-майку широкополой шляпой. Благо такие сегодня чрезвычайно популярны и представлены в самых разнообразных оттенках. Лучше всего к платью-майке подбирать классическую соломенную шляпу с кисточками, ярким помпоном и летним принтом.

    C чокером

    C чем носить: платье-майка

    Выбор ELLE: чокер Balmain, клатч Jimmy Choo, ботильоны Gianvito Rossi

    И, конечно же, платье-майка эффектно смотрится с главным аксессуаром весны и лета —сексапильным чокером, благодаря ему немедленно превращаясь из предмета повседневного гардероба в инструмент соблазнения. Черный бархатный чокер с украшением потребует дополнительных аксессуаров в том же стиле и более яркий макияж.

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