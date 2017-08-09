C чем носить: платье-майка

Платье-майка — наверное, самая удобная и практичная вещь этого лета. Вещь, которую уместно надеть на вечеринку и в которой так комфортно проводить будний день, представлена практически в каждой модной коллекции, намекая на то, что комфорт сегодня превыше всего. На примере черной модели от A.P.C. ELLE рассмотрел пять стильных летних образов с платьем-майкой.

С кедами

Выбор ELLE: кеды Acne Studios, очки Mykita в Farfetch.com, рюкзак Moschino

С чем носить платье-майку каждый день? Самый популярный образ этого лета достигается максимально просто: длинное платье-майка, белые кеды и броский аксессуар — будь то яркий мини-рюкзак или массивные и цветные солнцезащитные очки. Носить платье-майку с кедами удобнее всего, да и простор для фантазии тут велик.

С кожаным бомбером

Выбор ELLE: бомбер Zara, ботильоны Nicholas Kirkwood, сумка Fendi

Возвращение в моду кожаных бомберов минувшей весной определило ход лета для многих поклонниц рок-н-ролльной моды — вслед на весенними потертыми джинсами и черными водолазками они достали из шкафа черное платье-майку, которое отлично вписалось в брутальный образ.

C ботинками на платформе

Выбор ELLE: куртка Vetements, ботинки Balenciaga, кепка Off-White

Еще один яркий тренд этого лета вернул нас на диджейские сеты и рейв-вечеринки начала 1990-х. Объемные или вовсе бесформенные куртки-бомберы, причудливые аксессуары из пластика и неона и бросающиеся в глаза издалека массивные ботинки на высокой платформе, на которую решаются только самые смелые, стремительно завоевали подиумы. Почему бы не объединить такой экспрессивный образ с платьем-майкой, собираясь на модную вечеринку?

С широкополой шляпой

Выбор ELLE: шляпа Eugenia Kim, слайдеры Joshua Anderson, браслет на ногу Shay

В жаркий летний день вовсе не зазорно дополнить трикотажное платье-майку широкополой шляпой. Благо такие сегодня чрезвычайно популярны и представлены в самых разнообразных оттенках. Лучше всего к платью-майке подбирать классическую соломенную шляпу с кисточками, ярким помпоном и летним принтом.

C чокером

Выбор ELLE: чокер Balmain, клатч Jimmy Choo, ботильоны Gianvito Rossi