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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

17 июня 2017

Фильм «Брат» как энциклопедия моды 90-х

Рокеры, люмпены, редакторы моды и другие в объективе Алексея Балабанова

Ровно 20 лет назад фильм «Брат» впервые показали в рамках фестиваля «Кинотавр». За это время Данила Багров стал родным для целого поколения, а сам фильм превратился в настоящий гид по стилю 90-х. В кадре мелькают черные косухи, ультрамодные зарубежные кроссовки, свитеры из секонд-хендов, мужские пальто с квадратными плечами и рокерский мерчендайз. Рассказываем о главных трендах рубежа веков на примере классической ленты.

Гламур

«Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене», — с этой строчки из песни «Наутилус Помпилиус» фильм начинается. Про любовь Данилы к творчеству Бутусова знают все, но первые кадры вспомнит не каждый. Фильм открывается бэкстейджем fashion-съемки: модель медленно снимает лиф роскошного черного платья с открытой спиной, повернувшись к каменной крепости. К 1997 году глянец в России существовал только четвертый год — большая часть журналов, которые мы знаем и читаем сейчас, еще не открылась. Но те, что запустились, уже вовсю просвещали отечественного читателя на тему роскоши, стиля и гламура.

«Брат»
«Брат»

Рок-эстетика

90-е — время крайностей и контрастов. Пока одних обучали, с чем сочетать платье Prada, другие слушали на кухнях «Аквариум» и «Алису». Портреты рокеров в фильме абсолютно аутентичные. Это вовсе не прилизанная субкультура с идеально сидящими кожаными куртками, обтягивающими черными футболками и начищенными ботинками — как нам показывают сейчас на подиумах. Рокеры носят безразмерные косухи, забавные вышитые жилетки и серые свитеры из секонд-хендов. Большую часть костюмов, по воспоминаниям съемочной группы, именно там и купили. Остальную нашли у себя на дачах. Сейчас такой концепции гардероба — что нашли, то и надели, — придерживаются Vetements.

«Брат»
«Брат»

Диско

И все-таки в фильме играет не только «Наутилус Помпилиус», но и пионеры евродэнса E-Rotic. Их обожает Кэт, тусовщица с грязными косичками, всегда готовая «оттопыриться». Удивительно, но в 1997 в России такую музыку можно было услышать только на закрытых вечеринках, куда ходили преимущественно иностранцы с серьгами в ушах. То же самое касалось и диско-стиля в одежде: большинству он был просто недоступен. Но если очень захотеть, белое худи, неоновый шнурок-ожерелье и нейлоновую бейсболку все же можно было достать. Правда, для этого необходимо было знать английский хотя бы на уровне разговорного.

«Брат»
«Брат»

Oversize

Исторически в России непростые отношения с вещами oversize — особенно в женском гардеробе («мешковато», «не по размеру» и т.д.). Но в 90-е девушки еще прекрасно себя чувствовали в огромных пальто на синтепоне и вязаных свитерах со спущенными плечами. Кажется, героини фильма даже не догадываются, что через несколько лет придет мода на все обтягивающее, вызывающе сексуальное, короткое и желательно леопардовое.

«Брат»
«Брат»

Бандитский Петербург

У всех хорошо одетых людей в «Брате» за поясом спрятан пистолет — это негласное правило 90-х. Только бандиты носят в кадре шерстяные пальто в пол с огромными плечами, малиновые пиджаки и шелковые галстуки с узором пейсли. Сейчас все это кажется забавным и архаичным, но в то время было настоящим символом власти. Примечательно, что Данила, как только получает от брата первую пачку денег, тоже идет в Гостиный двор за кожаными туфлями и кашемировым пальто. Но и про свой свитер из секонда тоже не забывает — ведь, как известно, сила не в деньгах, а в правде.

«Брат»
«Брат»

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