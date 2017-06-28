7 идеальных слитных купальников этого лета

Купальники триумфально вернулись в этом сезоне – самые модные девушки этим летом откладывают бикини до лучших времен и отдают предпочтение гладким слитным купальникам спортивного типа. Помните юную Синди Кроуфорд, которая снимала на пляжах Калифорнии свои ролики с аэробикой? 90-е нас настигают в этом сезоне везде – и пляжи не исключение. Ниже – семь примеров самых модных купальников лета 2017.

Лимонный цвет, широкие бретели, разрез на молнии - это чертовски сексуально и удобно одновременно.

Lisa Marie Fernandez

Правильный красный цвет - уже полдела. А если добавить таких деталей, как разрезы по бокам, получится очень соблазнительный образ.

Solid and Striped

Ничего необычного - простой монохромный синий купальник - без чашек, принтов, декора и прочих украшательств. Почти спортивная модель, но сидит, как влитой, за счет чего смотрится очень женственно.

& Other Stories

Белый купальник с оооочень глубоким разрезом, застегивающийся на шее. Бантик на пупке призван, видимо, отвлечь внимание, от главного. Если готовы быть звездой пляжной вечеринки, то это ваш вариант.

Adriana Degreas

Очень простой коричневый купальник на тонких бретелях выглядит очень элегантно - и стоит сущие копейки.

Cos

Розовый купальник TopShop немного похож на нижнее белье, что придает ему пикантности.

TopShop

Хит H&M - простой серый купальник - сидит, как вторая кожа. Синди бы точно оценила его.