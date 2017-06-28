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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

28 июня 2017Сергеева Алина

7 идеальных слитных купальников этого лета

Гладкие, простые, без чашек - выбираем идеальную модель для отпуска

Купальники триумфально вернулись в этом сезоне – самые модные девушки этим летом откладывают бикини до лучших времен и отдают предпочтение гладким слитным купальникам спортивного типа. Помните юную Синди Кроуфорд, которая снимала на пляжах Калифорнии свои ролики с аэробикой? 90-е нас настигают в этом сезоне везде – и пляжи не исключение. Ниже – семь примеров самых модных купальников лета 2017.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд

Лимонный цвет, широкие бретели, разрез на молнии - это чертовски сексуально и удобно одновременно.

Lisa Marie Fernandez

Lisa Marie Fernandez

Правильный красный цвет - уже полдела. А если добавить таких деталей, как разрезы по бокам, получится очень соблазнительный образ.

Solid and Striped

Solid and Striped

Ничего необычного - простой монохромный синий купальник - без чашек, принтов, декора и прочих украшательств. Почти спортивная модель, но сидит, как влитой, за счет чего смотрится очень женственно.

& Other Stories

& Other Stories

Белый купальник с оооочень глубоким разрезом, застегивающийся на шее. Бантик на пупке призван, видимо, отвлечь внимание, от главного. Если готовы быть звездой пляжной вечеринки, то это ваш вариант.

Adriana Degreas

Adriana Degreas

Очень простой коричневый купальник на тонких бретелях выглядит очень элегантно - и стоит сущие копейки.

Cos

Cos

Розовый купальник TopShop немного похож на нижнее белье, что придает ему пикантности.

TopShop

TopShop

Хит H&M - простой серый купальник - сидит, как вторая кожа. Синди бы точно оценила его.

H&M

H&M

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