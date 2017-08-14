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От съемки Stella McCartney на свалке до sci-fi кадров Gucci с инопланетянами
Каким будет осенне-зимний сезон? Лучше всего это опишут новые рекламные кампании брендов. Для съемок выбраны самые нетипичные локации: Alexander McQueen, например, сняли рекламу в Исландии, Stella McCartney сфотографировали моделей на искусственной свалке, чтобы обратить внимание зрителей на проблемы окружающей среды, а Balenciaga сделали кадры напротив ковра.
Эмбер Валлетта — лицо рекламной кампании Mango. Нуарную съемку сделал Марио Сорренти
Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь — две музы Chanel в одной съемке
Все рекламные кампании Celine снимает Юрген Теллер
Рекламная кампания Repossi
Лицом осенне-зимнего сезона у Hugo by Hugo Boss стала певица M.I.A.
Белла Хадид в рекламе Guiseppe Zanotti
Джиджи Хадид в рекламе Missoni
Кампанию Etro снял Юрген Теллер
В сезонной съемке Helmut Lang приняли участие художник Ники Рэт, модель Алек Уэк, порноактриса Трейси Лордс и дизайнер марки Hood by Air Шейн Оливер
Обои с логотипом, ботинки-колготки и цветочные платья в духе 1980-х: именно так видят осенне-зимний сезон Balenciaga
Кендалл Дженнер в рекламной кампании Fendi
Реклама Loewe
Что касается моделей, то в лидерах снова сестры Хадид: Джиджи стала лицом Fendi, Versace, Stuart Weitzman, а Белла — Max Mara, Bulgari, DKNY, Giuseppe Zanotti. Самые звездные модельные составы представили Miu Miu (съемка с Кейт Мосс и Наоми Харрис), а также Chanel, в рекламе которых снялись Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь.
Рут Белл и Адвоа Абоа в рекламной кампании Dior. Кадры сделала Бриджитт Лакомб
Для съемки рекламы Stella McCartney фотограф Харли Вейр организовала искусственную свалку на одном из испытательных полигонов в Шотландии
Лицом рекламной кампании Prada стала модель из России Кристина Грикайте
Мика Арганараз, Тейлор Хилл, Джиджи Хадид и Виттория Черетти в рекламе Versace
Рекламу Alexander McQueen снимали на холодном пляже в Исландии
Кейт Мосс, Наоми Харрис, стилистика джазовых вечеринок 1930-х годов и цветные шубы родом из 1990-х — все это уместилось в одной рекламной кампании Miu Miu
Нет, это не sci-fi фильм из 1960-х, а новая рекламная кампания Gucci
Первая рекламная кампания Givenchy после ухода Рикардо Тиши. Его место займет дизайнер Клэр Уэйт Келлер, ранее работавшая в Chloe
Реклама дебютной коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein
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