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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    14 августа 2017

    20 самых красивых рекламных кампаний сезона

    От съемки Stella McCartney на свалке до sci-fi кадров Gucci с инопланетянами

    Каким будет осенне-зимний сезон? Лучше всего это опишут новые рекламные кампании брендов. Для съемок выбраны самые нетипичные локации: Alexander McQueen, например, сняли рекламу в Исландии, Stella McCartney сфотографировали моделей на искусственной свалке, чтобы обратить внимание зрителей на проблемы окружающей среды, а Balenciaga сделали кадры напротив ковра.

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    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [10]
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    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [11]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [2]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [5]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [6]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [14]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [7]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [8]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [9]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [13]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [2] фото [4]

    Эмбер Валлетта — лицо рекламной кампании Mango. Нуарную съемку сделал Марио Сорренти

    Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь — две музы Chanel в одной съемке

    Все рекламные кампании Celine снимает Юрген Теллер

    Рекламная кампания Repossi

    Лицом осенне-зимнего сезона у Hugo by Hugo Boss стала певица M.I.A.

    Белла Хадид в рекламе Guiseppe Zanotti

    Джиджи Хадид в рекламе Missoni

    Кампанию Etro снял Юрген Теллер

    В сезонной съемке Helmut Lang приняли участие художник Ники Рэт, модель Алек Уэк, порноактриса Трейси Лордс и дизайнер марки Hood by Air Шейн Оливер

    Обои с логотипом, ботинки-колготки и цветочные платья в духе 1980-х: именно так видят осенне-зимний сезон Balenciaga

    Кендалл Дженнер в рекламной кампании Fendi

    Реклама Loewe

    Что касается моделей, то в лидерах снова сестры Хадид: Джиджи стала лицом Fendi, Versace, Stuart Weitzman, а Белла — Max Mara, Bulgari, DKNY, Giuseppe Zanotti. Самые звездные модельные составы представили Miu Miu (съемка с Кейт Мосс и Наоми Харрис), а также Chanel, в рекламе которых снялись Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь.

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    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [2]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [3]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [1]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [4]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [5]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [6]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [7]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [8]
    • 25 самых красивых рекламных кампаний сезона | галерея [1] фото [9]

    Рут Белл и Адвоа Абоа в рекламной кампании Dior. Кадры сделала Бриджитт Лакомб

    Для съемки рекламы Stella McCartney фотограф Харли Вейр организовала искусственную свалку на одном из испытательных полигонов в Шотландии

    Лицом рекламной кампании Prada стала модель из России Кристина Грикайте

    Мика Арганараз, Тейлор Хилл, Джиджи Хадид и Виттория Черетти в рекламе Versace

    Рекламу Alexander McQueen снимали на холодном пляже в Исландии

    Кейт Мосс, Наоми Харрис, стилистика джазовых вечеринок 1930-х годов и цветные шубы родом из 1990-х — все это уместилось в одной рекламной кампании Miu Miu

    Нет, это не sci-fi фильм из 1960-х, а новая рекламная кампания Gucci

    Первая рекламная кампания Givenchy после ухода Рикардо Тиши. Его место займет дизайнер Клэр Уэйт Келлер, ранее работавшая в Chloe

    Реклама дебютной коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein

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