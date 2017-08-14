Каким будет осенне-зимний сезон? Лучше всего это опишут новые рекламные кампании брендов. Для съемок выбраны самые нетипичные локации: Alexander McQueen, например, сняли рекламу в Исландии, Stella McCartney сфотографировали моделей на искусственной свалке, чтобы обратить внимание зрителей на проблемы окружающей среды, а Balenciaga сделали кадры напротив ковра.

Обои с логотипом, ботинки-колготки и цветочные платья в духе 1980-х: именно так видят осенне-зимний сезон Balenciaga

Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь — две музы Chanel в одной съемке

Что касается моделей, то в лидерах снова сестры Хадид: Джиджи стала лицом Fendi, Versace, Stuart Weitzman, а Белла — Max Mara, Bulgari, DKNY, Giuseppe Zanotti. Самые звездные модельные составы представили Miu Miu (съемка с Кейт Мосс и Наоми Харрис), а также Chanel, в рекламе которых снялись Лили-Роуз Депп и Кара Делевинь.