10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет

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С какими нарядами мы не можем расстаться в новом сезоне?
Правило первое: несколько последних сезонов правил бал бельевой тренд - платья-ночнушки, костюмы-пижамы и платья-халаты. Правило второе: в этом сезоне глянец только и твердит о том, что этот тренд вроде бы уже и тренд, и с ним необходимо попрощаться. Вот только модная общественность никак не готова уходить от самого оригинального и самобытного способа выглядеть роскошно без лишнего пафоса - это вроде бы и тяжелый люкс, где вышивка и тончайший шелк, а в то же время - пижама или халат, почти исподнее. Модники очень любят эту историю за то, что она сразу разграничивает на своих и чужих - не понимают пижамы и халаты, как правило, те, кто от фэшн-индустрии очень далек. Словом, как ни крути, а халаты, кажется, будем еще носить не только дома - как минимум еще сезон.
А вот вам несколько идея для инспира на тему - 10 невероятной красоты шелковых халатов для выхода в свет.
Цветочный принт и винные оттенки Zara - это match!
Идеальный бордовый от Elizabeth and James, который подчеркивает фактура ткани
Классическое зеленое кимоно Attico для самых продвинутых
Наш фаворит - H&M: ч/б + идеальный крой, который стройнит
"Тяжелый люкс" в хорошем смысле слова. Роскошный халат с фантастическим принтом
Нежно-серый выглядит очень-по-домашнему. Поэтому добавляйте каблуки, бриллианты и прочую тяжелую артиллерию
Сила красного и силуэт с запахом. Идеальная совместимость в исполнении Olivia Von Halle
Самая легкая, летняя и романтическая история на тему от Romwe
Опасная история Zara, но если у вас получится ее адаптировать, получится дико крутая история про правильный китч
Такие халаты-кимоно, как у Topshop, хороши как сами по себе, так и в качестве накидки