Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    10 августа 2017Сергеева Алина

    10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет

    С какими нарядами мы не можем расстаться в новом сезоне?

    Правило первое: несколько последних сезонов правил бал бельевой тренд - платья-ночнушки, костюмы-пижамы и платья-халаты. Правило второе: в этом сезоне глянец только и твердит о том, что этот тренд вроде бы уже и тренд, и с ним необходимо попрощаться. Вот только модная общественность никак не готова уходить от самого оригинального и самобытного способа выглядеть роскошно без лишнего пафоса - это вроде бы и тяжелый люкс, где вышивка и тончайший шелк, а в то же время - пижама или халат, почти исподнее. Модники очень любят эту историю за то, что она сразу разграничивает на своих и чужих - не понимают пижамы и халаты, как правило, те, кто от фэшн-индустрии очень далек. Словом, как ни крути, а халаты, кажется, будем еще носить не только дома - как минимум еще сезон.

    А вот вам несколько идея для инспира на тему - 10 невероятной красоты шелковых халатов для выхода в свет.

    1/10
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [10]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [9]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [8]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [7]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [6]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [5]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [4]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [3]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [1]
    • 10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет | галерея [1] фото [2]

    Цветочный принт и винные оттенки Zara - это match!

    Идеальный бордовый от Elizabeth and James, который подчеркивает фактура ткани

    Классическое зеленое кимоно Attico для самых продвинутых

    Наш фаворит - H&M: ч/б + идеальный крой, который стройнит

    "Тяжелый люкс" в хорошем смысле слова. Роскошный халат с фантастическим принтом

    Нежно-серый выглядит очень-по-домашнему. Поэтому добавляйте каблуки, бриллианты и прочую тяжелую артиллерию

    Сила красного и силуэт с запахом. Идеальная совместимость в исполнении Olivia Von Halle

    Самая легкая, летняя и романтическая история на тему от Romwe

    Опасная история Zara, но если у вас получится ее адаптировать, получится дико крутая история про правильный китч

    Такие халаты-кимоно, как у Topshop, хороши как сами по себе, так и в качестве накидки

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз