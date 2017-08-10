10 роскошных шелковых пижам, в которых можно выйти в свет

Правило первое: несколько последних сезонов правил бал бельевой тренд - платья-ночнушки, костюмы-пижамы и платья-халаты. Правило второе: в этом сезоне глянец только и твердит о том, что этот тренд вроде бы уже и тренд, и с ним необходимо попрощаться. Вот только модная общественность никак не готова уходить от самого оригинального и самобытного способа выглядеть роскошно без лишнего пафоса - это вроде бы и тяжелый люкс, где вышивка и тончайший шелк, а в то же время - пижама или халат, почти исподнее. Модники очень любят эту историю за то, что она сразу разграничивает на своих и чужих - не понимают пижамы и халаты, как правило, те, кто от фэшн-индустрии очень далек. Словом, как ни крути, а халаты, кажется, будем еще носить не только дома - как минимум еще сезон.

А вот вам несколько идея для инспира на тему - 10 невероятной красоты шелковых халатов для выхода в свет.