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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

28 июня 2017Сергеева Алина

10 идеальных белых платьев для этого лета

Эти платья точно дождутся своего часа — хотя бы потому, что они не выходят из моды

Несмотря на то, что с летом нам в этом году не повезло, будет, в конце концов, новое лето - или же будет отпуск. В качестве хорошей идеи для него будет одно из этих белых платьев - а ведь белое платье, как и маленькое черное, это вневременная классика, которая не выходит из моды.

Воланы, спущенные плечи, средняя длина — немного пасторальных мотивов вам на отдухе не помешает.


Caroline Constas

Caroline Constas

Асимметрия, воланы и голые плечи — H&M, как обычно, впереди планеты всей в вопросе адаптации всех трендов сезона разом.


H&M

H&M

И в пир, и в мир — такое платье можно носить днем, а можно приберечь для торжественного выхода.

Alina Dress

Alina Dress

Платья-рубашки переживают свой главный реннесанс — покупайте их любого цвета, но наш фаворит - именно белая.


Wilfred

Wilfred

В этой модели нам очень нравятся рукава — микс прямых и фонариков. Очаровательны и кисточки на переднике.

J.W.Anderson

J.W.Anderson

Не пугайтесь такой шнуровки — при желании вы можете затягивать ее, сколько угодно. Но на пляже лучше все-таки ослабить шнуровку.

Loup Charmant

Loup Charmant

Абсолютно очаровательно мини-платье Mango с лаконичными кружевными вставками и милейшими лентами-завязками.


Mango

Mango

Немного «нью-лука» не помешает нам этим летом — женственные форматы, типа этого, только в белом цвете выглядят безопасно. С цветами уже был бы перебор.

Self-Portrait

Self-Portrait

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