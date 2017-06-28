10 идеальных белых платьев для этого лета

Несмотря на то, что с летом нам в этом году не повезло, будет, в конце концов, новое лето - или же будет отпуск. В качестве хорошей идеи для него будет одно из этих белых платьев - а ведь белое платье, как и маленькое черное, это вневременная классика, которая не выходит из моды.

Воланы, спущенные плечи, средняя длина — немного пасторальных мотивов вам на отдухе не помешает.