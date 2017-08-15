10 фактов, которые вы не знали о сумке Hermès Birkin

Самая дорогая в мире Birkin стоит 380 000 долларов (почти 23 миллиона рублей)

В мае на аукционе Christie’s в Гонконге модель Hermès Himalaya Birkin продали за рекордную сумму — почти 380 000 долларов. Сумка сделана из кожи нильского крокодила, декорирована деталями из белого золота и 245 бриллиантами. Свое название модель Himalaya Birkin получила из-за того, что оттенок кожи напоминает восход солнца в Гималаях. Представители аукционного дома связывают такую стоимость со слухами о прекращении производство модели из-за ее дороговизны.



Самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin

Эскиз сумки Birkin был нарисован на гигиеническом пакете, который выдают в самолете

По одной из версий, в 1981 году гендиректору Hermès Жану-Луи Дюма досталось место в самолете рядом с актрисой Джейн Биркин. Та пожаловалась на то, как сложно найти вместительную кожаную сумку. Вместе они накидали эскиз прямо на гигиеническом пакете, который предлагают бортпроводники при перелете.



У самой Джейн Биркин только пять сумок Hermès Birkin

К новой модели Birkin актриса и певица обращается только в том случае, если старая уже сильно износилась.



Джейн Биркин с сумкой Birkin, 2005 год

Ким Кардашьян с сумкой Birkin, 2016 год

На данный момент в мире продаются около 200 000 сумок Birkin

Сумку Hermès больше не делают на заказ, поэтому желающие купить аксессуар должны на равных условиях ждать поступление нужной модели в магазины.

На производство одной сумки уходит 48 часов

Разумеется, ручной работы.



Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Цены на сумку Birkin начинаются от 8500 долларов (около 500 000 рублей)

Самая дешевая Birkin обойдется в 8500 долларов. Для сравнения: когда в 2001 году в одном из эпизодов «Секса в большом городе» Саманта хотела купить себе эту сумку, она стоила 4000 долларов.



Инвестировать в Birkin — выгодно

Исследования показали, что редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2%. Покупать хрестоматийную сумку выгоднее, чем вкладываться в драгметаллы.



Виктория Бэкхем с сумкой Birkin, 2009 год

Дженнифер Лопес с сумкой Birkin, 2012 год

Пустая сумка Birkin весит около 900 граммов

Добавьте туда телефон, кошелек, ключи и ежедневник — и получится полтора килограмма.



Сумка Birkin не всегда была популярной

Хотя сумка вышла в 1980-х, славу она получила только в девяностые годы. Один из преданных фанатов Birkin — это Виктория Бекхэм. По слухам, в ее гардеробе более 100 этих сумок.



Алессандра Амбросио с сумкой Birkin, 2015 год

Крис Дженнер с сумкой Birkin, 2016 год

Birkin получают свои названия исходя из цвета и текстуры кожи