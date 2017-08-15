10 фактов, которые вы не знали о сумке Hermès Birkin

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Кто из знаменитостей самый преданный фанат Birkin и сколько стоит самая дорогая сумка в мире?
В мае на аукционе Christie’s в Гонконге модель Hermès Himalaya Birkin продали за рекордную сумму — почти 380 000 долларов. Сумка сделана из кожи нильского крокодила, декорирована деталями из белого золота и 245 бриллиантами. Свое название модель Himalaya Birkin получила из-за того, что оттенок кожи напоминает восход солнца в Гималаях. Представители аукционного дома связывают такую стоимость со слухами о прекращении производство модели из-за ее дороговизны.
Самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin
По одной из версий, в 1981 году гендиректору Hermès Жану-Луи Дюма досталось место в самолете рядом с актрисой Джейн Биркин. Та пожаловалась на то, как сложно найти вместительную кожаную сумку. Вместе они накидали эскиз прямо на гигиеническом пакете, который предлагают бортпроводники при перелете.
К новой модели Birkin актриса и певица обращается только в том случае, если старая уже сильно износилась.
Джейн Биркин с сумкой Birkin, 2005 год
Ким Кардашьян с сумкой Birkin, 2016 год
Сумку Hermès больше не делают на заказ, поэтому желающие купить аксессуар должны на равных условиях ждать поступление нужной модели в магазины.
Разумеется, ручной работы.
Кадр из сериала «Секс в большом городе»
Самая дешевая Birkin обойдется в 8500 долларов. Для сравнения: когда в 2001 году в одном из эпизодов «Секса в большом городе» Саманта хотела купить себе эту сумку, она стоила 4000 долларов.
Исследования показали, что редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2%. Покупать хрестоматийную сумку выгоднее, чем вкладываться в драгметаллы.
Виктория Бэкхем с сумкой Birkin, 2009 год
Дженнифер Лопес с сумкой Birkin, 2012 год
Добавьте туда телефон, кошелек, ключи и ежедневник — и получится полтора килограмма.
Хотя сумка вышла в 1980-х, славу она получила только в девяностые годы. Один из преданных фанатов Birkin — это Виктория Бекхэм. По слухам, в ее гардеробе более 100 этих сумок.
Алессандра Амбросио с сумкой Birkin, 2015 год
Крис Дженнер с сумкой Birkin, 2016 год
Например, Hermès 25 Birkin Bag Togo — это название сумки из кожи Togo длиною 25 сантиметров.