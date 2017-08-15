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    15 августа 2017

    10 фактов, которые вы не знали о сумке Hermès Birkin

    Кто из знаменитостей самый преданный фанат Birkin и сколько стоит самая дорогая сумка в мире?

    Самая дорогая в мире Birkin стоит 380 000 долларов (почти 23 миллиона рублей)

    В мае на аукционе Christie’s в Гонконге модель Hermès Himalaya Birkin продали за рекордную сумму — почти 380 000 долларов. Сумка сделана из кожи нильского крокодила, декорирована деталями из белого золота и 245 бриллиантами. Свое название модель Himalaya Birkin получила из-за того, что оттенок кожи напоминает восход солнца в Гималаях. Представители аукционного дома связывают такую стоимость со слухами о прекращении производство модели из-за ее дороговизны.


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    Самая дорогая сумка в мире — Hermes Himalaya Birkin

    Эскиз сумки Birkin был нарисован на гигиеническом пакете, который выдают в самолете

    По одной из версий, в 1981 году гендиректору Hermès Жану-Луи Дюма досталось место в самолете рядом с актрисой Джейн Биркин. Та пожаловалась на то, как сложно найти вместительную кожаную сумку. Вместе они накидали эскиз прямо на гигиеническом пакете, который предлагают бортпроводники при перелете.


    У самой Джейн Биркин только пять сумок Hermès Birkin

    К новой модели Birkin актриса и певица обращается только в том случае, если старая уже сильно износилась.


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    Джейн Биркин с сумкой Birkin, 2005 год

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    Ким Кардашьян с сумкой Birkin, 2016 год

    На данный момент в мире продаются около 200 000 сумок Birkin

    Сумку Hermès больше не делают на заказ, поэтому желающие купить аксессуар должны на равных условиях ждать поступление нужной модели в магазины.

    На производство одной сумки уходит 48 часов

    Разумеется, ручной работы.


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    Кадр из сериала «Секс в большом городе»

    Цены на сумку Birkin начинаются от 8500 долларов (около 500 000 рублей)

    Самая дешевая Birkin обойдется в 8500 долларов. Для сравнения: когда в 2001 году в одном из эпизодов «Секса в большом городе» Саманта хотела купить себе эту сумку, она стоила 4000 долларов.


    Инвестировать в Birkin — выгодно

    Исследования показали, что редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2%. Покупать хрестоматийную сумку выгоднее, чем вкладываться в драгметаллы.


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    Виктория Бэкхем с сумкой Birkin, 2009 год

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    Дженнифер Лопес с сумкой Birkin, 2012 год

    Пустая сумка Birkin весит около 900 граммов

    Добавьте туда телефон, кошелек, ключи и ежедневник — и получится полтора килограмма.


    Сумка Birkin не всегда была популярной

    Хотя сумка вышла в 1980-х, славу она получила только в девяностые годы. Один из преданных фанатов Birkin — это Виктория Бекхэм. По слухам, в ее гардеробе более 100 этих сумок.


    10 фактов, которые вы не знали о сумке Hermès Birkin фото [4]

    Алессандра Амбросио с сумкой Birkin, 2015 год

    10 фактов, которые вы не знали о сумке Hermès Birkin фото [5]

    Крис Дженнер с сумкой Birkin, 2016 год

    Birkin получают свои названия исходя из цвета и текстуры кожи

    Например, Hermès 25 Birkin Bag Togo — это название сумки из кожи Togo длиною 25 сантиметров.


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