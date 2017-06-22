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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Звезды на церемонии открытия ММКФ-2017

Дарья Мороз, Светлана Ходченкова, Екатерина Климова и другие знаменитости на красной ковровой дорожке главного столичного киносмотра

Сегодня стартует 39-ый Московский международный кинофестиваль, который будет идти в столице с 22 по 29 июня. По традиции церемония открытия проходит в кинотеатре «Россия», где уже сейчас начали собираться представители российского шоу-бизнеса. Одной из первых на красную ковровую дорожку вышла актриса Екатерина Климова, которая выбрала для мероприятия длинное алое платье. Вслед за ней, в объективы фотокамер попали Кристина Орбакайте, актрисы Дарья Мороз, Светлана Ходченкова.

Почетной гостьей церемонии открытия ММКФ-2017 стала легендарная итальянская актриса Орнелла Мути, вошедшая в состав жюри нынешнего кинофестиваля.

Напомним, по уже сложившейся традиции, призы в основной конкурсной программе будут вручаться в пяти номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшее исполнение мужской и женской ролей. Кроме того, будет присужден специальный приз жюри конкурса.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

ФОТОРИА НОВОСТИ
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

ФОТОАртем Геодакян/ТАСС
Орнелла Мути

Орнелла Мути

ФОТОВячеслав Прокофьев/ТАСС
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

Дарья Мороз

Дарья Мороз

Рената Пиотровски

Рената Пиотровски

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