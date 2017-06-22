Звезды на церемонии открытия ММКФ-2017

Сегодня стартует 39-ый Московский международный кинофестиваль, который будет идти в столице с 22 по 29 июня. По традиции церемония открытия проходит в кинотеатре «Россия», где уже сейчас начали собираться представители российского шоу-бизнеса. Одной из первых на красную ковровую дорожку вышла актриса Екатерина Климова, которая выбрала для мероприятия длинное алое платье. Вслед за ней, в объективы фотокамер попали Кристина Орбакайте, актрисы Дарья Мороз, Светлана Ходченкова.

Почетной гостьей церемонии открытия ММКФ-2017 стала легендарная итальянская актриса Орнелла Мути, вошедшая в состав жюри нынешнего кинофестиваля.

Напомним, по уже сложившейся традиции, призы в основной конкурсной программе будут вручаться в пяти номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшее исполнение мужской и женской ролей. Кроме того, будет присужден специальный приз жюри конкурса.