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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос-Анджелесе

Теперь мы знаем, кто самые знаменитые и преданные поклонники американской марки

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Всего несколько часов назад пляж Venice в Лос-Анджелесе было не узнать – огромная вывеска Tommy Land освещала декорации к очередному шоу Tommy Hilfiger: от самого подиума до многочисленных палаток с едой и аттракционов. Свое весенне-летнее шоу дизайнер решил устроить на Западном побережье не просто так – с самого начала коллаборации со звездной моделью Джиджи Хадид стиль марки начал уходить все дальше от эстетики преппи элитных школ и приближаться к расслабленным калифорнийским образам. Доказательство – новая коллекция, которую уже можно заказать на сайте tommy.com. Но еще одна причина в переезде показа в Голливуд – звезд здесь, конечно же, больше. Шоу Хилфигера в этот раз посетили и Леди Гага, и дети Синди Кроуфорд, Пресли и Кайя Гербер, Рейчел Зоуи, Луис Хэмилтон. А сам показ закончился потрясающим шоу Ферджи – в Нью-Йорке о таком звездном десанте можно было только мечтать!

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Леди Гага

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Леди Гага

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Выступление Ферджи

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Ферджи

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Ферджи, Томми Хилфигер и Джиджи Хадид

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Пресли и Кайя Гербер

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Рейчел Зоуи

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Луис Хэмилтон

Леди Гага, Ферджи и другие звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос Анджелесе

Уитни Порт

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