Звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос-Анджелесе

Всего несколько часов назад пляж Venice в Лос-Анджелесе было не узнать – огромная вывеска Tommy Land освещала декорации к очередному шоу Tommy Hilfiger: от самого подиума до многочисленных палаток с едой и аттракционов. Свое весенне-летнее шоу дизайнер решил устроить на Западном побережье не просто так – с самого начала коллаборации со звездной моделью Джиджи Хадид стиль марки начал уходить все дальше от эстетики преппи элитных школ и приближаться к расслабленным калифорнийским образам. Доказательство – новая коллекция, которую уже можно заказать на сайте tommy.com. Но еще одна причина в переезде показа в Голливуд – звезд здесь, конечно же, больше. Шоу Хилфигера в этот раз посетили и Леди Гага, и дети Синди Кроуфорд, Пресли и Кайя Гербер, Рейчел Зоуи, Луис Хэмилтон. А сам показ закончился потрясающим шоу Ферджи – в Нью-Йорке о таком звездном десанте можно было только мечтать!