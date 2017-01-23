Звезды на показе Dior Haute Couture в Париже

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Кирстен Данст, Ольга Куриленко, ASAP Rocky и многие другие знаменитости
Показы Dior каждый сезон посещает, пожалуй, наибольшее количество звезд за время Недели моды. Учитывая, что сегодня в Париже представили первую кутюрную коллекцию нового креативного директора Дома – Марии Грации Кьюри, вокруг шоу наблюдался еще больший ажиотаж. Так, в традиционном месте проведения показов Dior – музее Родена – собрались несколько десятков знаменитых поклонников, друзей и послов бренда: Диана Крюгер, Ева Герцигова, Рами Малек, ASAP Rocky, Оливия Палермо и наши соотечественницы Ольга Куриленко, Мирослава Дума, Елена Перминова, Екатерина Мухина, Наталья Гольденберг и многие другие. В обзоре ELLE – стритстайл и первый ряд шоу.
Оливия Палермо
Ульяна Сергеенко
Диана Крюгер
Ева Герцигова
Диана Крюгер
Кирстен Данст
Гайя Репосси
ASAP Ferg и ASAP Rocky
Ольга Куриленко
Крис Ван Аш
Мирослава Дума
Наталья Водянова
Оливия Палермо
Елена Перминова
Бьянка Брандолини д'Адда
Шарлотта Ле Бон
Кьяра Мастроянни
Дарья Строкоус
Кирстен Данст и Диана Крюгер
Ольга Куриленко
Эмелин Валад
Диана фон Фюрстенберг
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