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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

23 января 2017

Звезды на показе Dior Haute Couture в Париже

Кирстен Данст, Ольга Куриленко, ASAP Rocky и многие другие знаменитости

Показы Dior каждый сезон посещает, пожалуй, наибольшее количество звезд за время Недели моды. Учитывая, что сегодня в Париже представили первую кутюрную коллекцию нового креативного директора Дома – Марии Грации Кьюри, вокруг шоу наблюдался еще больший ажиотаж. Так, в традиционном месте проведения показов Dior – музее Родена – собрались несколько десятков знаменитых поклонников, друзей и послов бренда: Диана Крюгер, Ева Герцигова, Рами Малек, ASAP Rocky, Оливия Палермо и наши соотечественницы Ольга Куриленко, Мирослава Дума, Елена Перминова, Екатерина Мухина, Наталья Гольденберг и многие другие. В обзоре ELLE – стритстайл и первый ряд шоу.

Оливия Палермо

Оливия Палермо

Ульяна Сергеенко

Ульяна Сергеенко

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Ева Герцигова

Ева Герцигова

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Кирстен Данст

Кирстен Данст

Гайя Репосси

Гайя Репосси

ASAP Ferg и ASAP Rocky

ASAP Ferg и ASAP Rocky

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Крис Ван Аш

Крис Ван Аш

Мирослава Дума

Мирослава Дума

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Оливия Палермо

Оливия Палермо

Елена Перминова

Елена Перминова

Бьянка Брандолини д'Адда

Бьянка Брандолини д'Адда

Шарлотта Ле Бон

Шарлотта Ле Бон

Кьяра Мастроянни

Кьяра Мастроянни

Дарья Строкоус

Дарья Строкоус

Кирстен Данст и Диана Крюгер

Кирстен Данст и Диана Крюгер

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Эмелин Валад

Эмелин Валад

Диана фон Фюрстенберг

Диана фон Фюрстенберг

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