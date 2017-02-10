Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

По Рафу Симонсу скучали все – не только мы с вами, но и многочисленные звезды. На его дебют на Нью-Йоркской Неделе моды собрались самые неожиданные знаменитости: к примеру, Гвинет Пэлтроу, которая не так часто посещает показы, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, решившая поддержать коллегу, и София Коппола: этого режиссеры мы видели раньше только на показах друга Марка Джейкобса. Из звездного первого ряда можно сделать простой вывод – в скором времени платья Calvin Klein будут повсеместно появляться на красном ковре. И было бы просто отлично, если бы звезды выбирали для выходов в свет не только вещи, украшенные перьями, но и более модные варианты из коллекции – к примеру, маскулинные пиджаки и безупречные однотонные костюмы.