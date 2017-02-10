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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 февраля 2017

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Посмотреть на дебют Рафа Симонса собрались самые громкие знаменитости

По Рафу Симонсу скучали все – не только мы с вами, но и многочисленные звезды. На его дебют на Нью-Йоркской Неделе моды собрались самые неожиданные знаменитости: к примеру, Гвинет Пэлтроу, которая не так часто посещает показы, дизайнер Диана фон Фюрстенберг, решившая поддержать коллегу, и София Коппола: этого режиссеры мы видели раньше только на показах друга Марка Джейкобса. Из звездного первого ряда можно сделать простой вывод – в скором времени платья Calvin Klein будут повсеместно появляться на красном ковре. И было бы просто отлично, если бы звезды выбирали для выходов в свет не только вещи, украшенные перьями, но и более модные варианты из коллекции – к примеру, маскулинные пиджаки и безупречные однотонные костюмы.

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Джулиана Мур и Гивнет Пэлтроу

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Телеведущая Алина Чо и Диана фон Фюрстенберг

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

София Коппола

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Лорен Хаттон

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Кейт Босворт

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Кейт Босворт

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Эбби Ли

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Карли Клосс

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Алекса Чанг

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Алекса Чанг

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Наоми Харрис

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Милли Бобби Браун

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Грета Гервиг

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Лили Собески

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

Алекса Чанг и Карли Клосс

Звезды на показе Calvin Klein в Нью-Йорке

ASAP Rocky

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За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке

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