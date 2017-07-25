Звездный путь: новая космическая рекламная кампания Gucci

С тех пор, как в 2015 году креативным директором Gucci стал Алессандро Микеле, каждая коллекция бренда наполнена элегантным эпатажем, свойственным и стилю самого дизайнера. Сегодня в сети появились первые кадры рекламной кампании AW-2017, которые напомнили поклонникам бренда о героях Star Trek — та же тема использовалась в официальном ролике коллекции, режиссером которого стал Глен Лачфорд.

Герои короткометражного фильма — космические персонажи в бутафорских масках, роскошных платьях, расшитых бисером и пайетками, атласных разноцветных костюмах, сливающихся с серебристой и зеленой кожей моделей-пришельцев. Таким образом, Микеле и Лачфорд создали в мире моды новую галактику — совершенно безумные и сногсшибательные образы вписались в пластмассово-картонную вселенную комичных декораций.

Новую рекламную кампанию уже обсуждают во всем мире: похоже, Алессандро знал — блеска, фейерверков и космоса много не бывает.