Мода

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    25 июля 2017

    Звездный путь: новая космическая рекламная кампания Gucci

    Почему осенне-зимняя коллекция Алессандро Микеле стала самой обсуждаемой в мире моды?

    С тех пор, как в 2015 году креативным директором Gucci стал Алессандро Микеле, каждая коллекция бренда наполнена элегантным эпатажем, свойственным и стилю самого дизайнера. Сегодня в сети появились первые кадры рекламной кампании AW-2017, которые напомнили поклонникам бренда о героях Star Trek — та же тема использовалась в официальном ролике коллекции, режиссером которого стал Глен Лачфорд.

    Герои короткометражного фильма — космические персонажи в бутафорских масках, роскошных платьях, расшитых бисером и пайетками, атласных разноцветных костюмах, сливающихся с серебристой и зеленой кожей моделей-пришельцев. Таким образом, Микеле и Лачфорд создали в мире моды новую галактику — совершенно безумные и сногсшибательные образы вписались в пластмассово-картонную вселенную комичных декораций.

    Новую рекламную кампанию уже обсуждают во всем мире: похоже, Алессандро знал — блеска, фейерверков и космоса много не бывает.

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