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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 февраля 2017

За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке

Дебютная коллекция дизайнера для бренда оправдала самые смелые ожидания

«Каждая модель – это заявление, будь это ковбойские сапоги, подкладка с графическим принтом, сверкающий пояс или воздушные перья. Идея коллекции в том, что у каждого из нас свои представления о стиле, мы разные, но нам всем есть, что сказать», - так на бекстейдже объяснял свой дебют в Calvin Klein Раф Симонс. В 64-е образа коллекции дизайнер умудрился вместить все то, о чем мир говорит месяцами. Тут и актуальное «разнообразие» (diversity), что постоянно ждут от всех показов, но редко получают – на подиум у Симонса вышли модели обоих полов и всех национальностей. И политические взгляды – приглашение на показ было оформлено в виде белой банданы, символа борьбы с антимусульманской кампанией. И, конечно, сама одежда – минимализм с человеческим лицом, спортивный стиль, платья для красной дорожки (недаром в первом ряду сидели и Гвинет Пэлтроу, и Сара Джессика Паркер); здесь каждый найдет себе вещь, о которой будет мечтать и которая сделает его чуть счастливей. Эта коллекция напомнила нам, почему мы так долго ждали возращения дизайнера и за что мы его всегда любили – этот человек не просто создает одежду, он помогает нам лучше узнать самих себя.

За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке
За что мы любим Рафа Симонса: показ Calvin Klein в Нью-Йорке

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