Все образы Иванки Трамп с саммита в Гамбурге

На саммит G20 Иванка Трамп сопровождала американских президента и первую леди не только как старшая дочь Дональда Трампа, но и как его «правая рука». Несмотря на официоз мероприятия, Иванка не упустила возможности утвердиться в своем статусе одной из самых стильных женщин планеты и подготовила для поездки четыре образа.

В Гамбург супруга Джареда Кушнера прилетела в голубом платье, в котором до этого ее видели в Варшаве. Наряд дополнили крупные жемчужные серьги и классические бежевые лодочки.