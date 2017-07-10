Все образы Иванки Трамп с саммита в Гамбурге

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Четыре наряда старшей дочери президента США для официальной поездки в Германию
На саммит G20 Иванка Трамп сопровождала американских президента и первую леди не только как старшая дочь Дональда Трампа, но и как его «правая рука». Несмотря на официоз мероприятия, Иванка не упустила возможности утвердиться в своем статусе одной из самых стильных женщин планеты и подготовила для поездки четыре образа.
В Гамбург супруга Джареда Кушнера прилетела в голубом платье, в котором до этого ее видели в Варшаве. Наряд дополнили крупные жемчужные серьги и классические бежевые лодочки.
Для одного из первых событий саммита Иванка переоделась в изумрудно-зеленый комбинезон Gabriela Hearst. Черные лодочки из собственной коллекции Трамп стали финальным штрихом к наряду.
Красное платье Prabal Gurung с флористическим принтом Иванка Трамп надела на концерт в Эльбской филармонии, который прошел в первый день саммита.
Для выступления на собрании Фонда женского предпринимательства миссис Кушнер подобрала розовое платье Roksanda из шелка с пышными рукавами. Женственный наряд Иванка обыграла с помощью нюдовых босоножек.