Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    10 июля 2017

    Все образы Иванки Трамп с саммита в Гамбурге

    Четыре наряда старшей дочери президента США для официальной поездки в Германию

    На саммит G20 Иванка Трамп сопровождала американских президента и первую леди не только как старшая дочь Дональда Трампа, но и как его «правая рука». Несмотря на официоз мероприятия, Иванка не упустила возможности утвердиться в своем статусе одной из самых стильных женщин планеты и подготовила для поездки четыре образа.

    В Гамбург супруга Джареда Кушнера прилетела в голубом платье, в котором до этого ее видели в Варшаве. Наряд дополнили крупные жемчужные серьги и классические бежевые лодочки.


    Иванка Трамп и Джаред КушнерФОТОGetty Images, East News

    Для одного из первых событий саммита Иванка переоделась в изумрудно-зеленый комбинезон Gabriela Hearst. Черные лодочки из собственной коллекции Трамп стали финальным штрихом к наряду.

    Иванка Трамп и Джаред Кушнер

    Красное платье Prabal Gurung с флористическим принтом Иванка Трамп надела на концерт в Эльбской филармонии, который прошел в первый день саммита.

    Иванка Трамп и Джаред Кушнер

    Для выступления на собрании Фонда женского предпринимательства миссис Кушнер подобрала розовое платье Roksanda из шелка с пышными рукавами. Женственный наряд Иванка обыграла с помощью нюдовых босоножек.

    Иванка Трамп
    Иванка Трамп

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз